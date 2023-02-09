«معلومات الوزراء»: طفرة كبيرة فى أعداد السفن العابرة لقناة السويس بعد 2016

جدة - نرمين السيد - كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الخميس، أن قناة السويس حققت خلال الأعوام السبعة التالية لافتتاح مشروع قناة السويس الجديدة فى 2016 طفرة كبيرة في أعداد السفن العابرة للقناة، حيث عبرت القناة خلال تلك الفترة 135 ألف سفينة مقابل عبور 125 ألف سفينة خلال السبع سنوات السابقة لافتتاح قناة السويس الجديدة.





وكشف التقرير أن الزيادة جاءت بنسبة قدرها 8%، فيما إجمالي الحمولات الصافية العابرة للقناة بعد افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة فى الفترة من 2016 إلى 2022 ما يزيد عن 8.2 مليارات طن، مقابل 6.2 مليارات طن خلال الأعوام فى الفترة من 2008 إلى 2014 بفارق 2 مليار طن، بنسبة زيادة قدرها 32%. ولفت التقرير إلى أن كل ذلك على الرغم من التحديات المتتالية المتمثلة في جائحة فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وهو التنامي الذي انعكس على تحقيق طفرة كبيرة في حصيلة إيرادات القناة مقومة بالدولار بنسبة 17.8% زيادة في إجمالي الإيرادات بعد افتتاح قناة السويس الجديدة خلال الأعوام من 2016 إلى 2022.

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