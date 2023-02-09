بـ4 مليارات جنيه.. أبرز مشروعات حياة كريمة فى زفتى بالغربية (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويرصد دوت الخليج فى الفيديوجراف التالى، أبرز مشروعات حياة كريمة فى محافظة الغربية: شملت مشروعات حياة كريمة، فى زفتى بمحافظة الغربية إنشاء مشروعات خدمية عملاقة وصلت 943 مشروعا بتكلفة 4068.5 مليون جنيه، بنسبة إنجاز وصلت 80%. استهدفت المشروعات 54 قرية و88 تابعا كمرحلة أولى بتفهما العزب، بتكلفة إجمالية تتخطى 4 مليارات جنيه. كان من أبرز المشروعات، مجمع الخدمات والمركز التكنولوجى، وتوصيل المرافق والخدمات العامة للقرية، وزراعة 1200 فدان موالح وتوزيعها على الأسواق، وتوصيل الغاز للمنازل بنسبة 100% بسهولة ويسر.

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