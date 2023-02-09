الصحة العالمية تنظم تدريبا للمفتشين بهيئة الدواء المصرية

جدة - نرمين السيد - اختتم اليوم الخميس مكتب منظمة الصحة العالمية فى مصر ورشة عمل مكثفة لمدة 5 أيام لعدد 35 من المفتشين على ممارسات التصنيع الجيدة للقاحات والأدوية بهيئة الدواء المصرية - بصفتها الهيئة الوطنية المسئولة عن تنظيم وتنفيذ ومراقبة جودة وفاعلية ومأمونية المستحضرات والمستلزمات الطبية.





وتعتبر ممارسات التصنيع الجيدة جانب من جوانب ضمان الجودة الذى يضمن أن المنتجات الطبية يتم إنتاجها وفقًا لمعايير الجودة العالمية المناسبة للاستخدام المقصود وعلى النحو المطلوب والمعترف بها من منظمة الصحة العالمية.

تضمنت الورشة جلسات نظرية وتدريبات عملية بالإضافة إلى محاكاة عملية للتفتيش على جودة التصنيع فى عدد من مصانع الأدوية والمستحضرات الطبية والبيولوجية.

وقالت ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر الدكتورة نعيمة القصير، " تعد مصر إحدى المنتجين الرئيسيين للمنتجات الطبية بما فى ذلك اللقاحات فى إقليم شرق المتوسط. تقدم منظمة الصحة العالمية الدعم للسلطات التنظيمية الوطنية لإنتاج وتداول الأدوية فى مصر منذ عام 1998".

وأضافت: "وتعتبر الجهات التنظيمية الفعالة مكون أساسى من مكونات النظم الصحية التى تضمن وصول جميع الناس من دون تمييز إلى منتجات طبية آمنة وفعالة وعالية الجودة. ولذلك تدعم منظمة الصحة العالمية الدول على تقوية جهاتها التنظيمية من خلال بناء القدرات العاملين الصحيين. سيساعد هذا التدريب، ضمن أنشطة أخرى يقوم بها مكتب المنظمة فى مصر بناء على طلب الحكومة، على ضمان التطبيق الكامل لممارسات التصنيع الجيدة، وبالتالى سيدعم ذلك مصر فى إنتاج وتصدير اللقاحات والأدوية".

وتعكف منظمة الصحة العالمية على تقديم كافة أوجه الدعم الفنى لهيئة الدواء فى إطار استعدادها الحالى للتقدم للحصول على اعتماد المنظمة للهيئة كجهة تنظيمية فى مجال الأدوية.

كانت منظمة الصحة العالمية فى مارس 2022 قد أعلنت وصول هيئة الدواء المصرية إلى مستوى النضج الثالث فى مجال اللقاحات لتكون بذلك الهيئة التنظيمية الوطنية الأولى فى منطقة شرق المتوسط والتاسعة عالميا التى تحصل على هذا الاعتراف.