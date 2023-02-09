أوقاف شمال سيناء تتسلم 2 طن من لحوم الأضاحي لتوزيعها على المستحقين بمختلف مدن المحافظة.. (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 فبراير 2023 09:34 مساءً -

تسلمت مديرية أوقاف شمال سيناء، 2 طن من لحوم الأضاحي، لتوزيعها على المستحقين بمختلف مدن المحافظة ، وذلك في حضور الشيخ محمود أحمد مرزوق، مدير عام المديرية، على غيط، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وقال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن هذه الدفعة من لحوم الأضاحي تعد الثانية عشر التي أرسلتها وزارة الأوقاف للمحافظة، حيث سيجري توزيعها على المستحقين بشمال سيناء.

ووجه محافظ شمال سيناء الشكر لوزارة الأوقاف على الدعم المتواصل لمحافظة شمال سيناء وتوفير الحماية المجتمعية والفكرية لأبناء شمال سيناء، لافتا الى أن التوزيع بالتنسيق بين المحافظة ومديريات التضامن الاجتماعي والأوقاف ومجالس المدن.

و أكد الشيخ محمود أحمد مرزوق، مدير عام مديرية الأوقاف بشمال سيناء، إنه سيتم توزيع لحوم الأضاحي على المستحقين بمركزي الحسنة ونخل بوسط سيناء، طبقا لتوجيهات المحافظ.

وأضاف علي غيط مدير عام التضامن الاجتماعى بشمال سيناء، إنه سيتم توزيع لحوم الأضاحي بواقع طن ونصف لمركز الحسنة، ونصف طن لمركز نخل، حيث سيتم التوزيع تحت إشراف الوحدات الاجتماعية وبالتنسيق مع مجالس المدن.