سوريا تستغيث .. الهلال الأحمر المصري يدشن حملة التبرع لانقاذ السوريين

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 فبراير 2023 09:34 مساءً - ما زالت سوريا تعاني من اثار الزلزال المدمر ، وقد دشن الهلال الاحمر المصري حملة تبرعات من اجل مساعدة السوريين تحت شعار سوريا تستغيث.

ونشر حساب الهلال الاحمر على مواقع التواصل الاجتماعي طرق التبرع من اجل انقاذ سوريا وجاءت كالاتي:

رسالة نصية ب5 جنيه من أي تليفون محمول على رقم 9770 و اكتب فيها كلمة "سوريا"

فوري كود 99981

اتصل ب 15322 ثم اضغط علي رقم 3 وسيصلك مندوبنا

فودافون كاش كود *9*166# او ابليكيشن انا فودافون

أونلاين: من خلال موقع جمعية الهلال الأحمر المصري ‏https://www.egyptianrc.org/Donate/online-donation

عن طريق

بنك القاهرة على حساب رقم911111

البنك التجاري الدولي حساب رقم 100035211157

البنك العربي الإفريقي الدولي حساب رقم 702 379-3910-001

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