مدبولى يتابع عددا من ملفات عمل هيئة الشراء الموحد

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية؛ لمتابعة عدد من ملفات العمل بالهيئة.





وخلال اللقاء، استعرض اللواء بهاء زيدان عددا من الموضوعات الخاصة بجهود توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذا خطة التنفيذ المرحلى لمشروع المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية؛ كما استعرض الجهود المبذولة مع عدد من شركات ومصانع الأدوية العالمية؛ من أجل العمل على توطين صناعة عدد من الأدوية.

وفى هذا الإطار، عقب رئيس مجلس الوزراء بأنه يتم تدبير التمويل اللازم لتوفير الاحتياطات الاستراتيجية من الأدوية ومختلف أنواع المستلزمات الطبية اللازمة.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولى بعقد اجتماع خلال الفترة القليلة المقبلة، بحضور وزراء الصحة والسكان، والمالية، والتجارة والصناعة، ورئيسى هيئة الشراء الموحد وهيئة الدواء، وكذا رئيس غرفة صناعة الدواء؛ بهدف وضع خريطة طريق لتيسير وتبسيط إجراءات إصدار تراخيص مصانع الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذا تحفيز هذا القطاع على التصدير للأسواق الخارجية.

أما فيما يخص خطة التنفيذ المرحلى لمشروع المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية، فأشار رئيس هيئة الشراء الموحد إلى أنه جار العمل حاليا، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لبدء تنفيذ هذا المشروع الحيوى خلال الفترة المقبلة، والذى تكمن أهميته فى أنه يعتبر أحد المشروعات القومية التى تتبناها القيادة السياسية والحكومة المصرية؛ من أجل النهوض بقطاع الرعاية الصحية، كأحد القطاعات الحيوية بالدولة، وذلك سعيا لزيادة قدرات التخزين، ومواجهة الجوائح والأوبئة، ومواكبة النمو السكانى المضطرد، كما يأتى فى ضوء تحقيق "رؤية مصر 2030".

وفى هذا الإطار، أكد اللواء بهاء الدين زيدان أن المشروع من شأنه أن يسهم مرحليا فى سد الفجوة فى الطاقات الاستيعابية للمخازن الحالية بمختلف الجهات الحكومية، شارحا مراحل تنفيذ المشروع، والمخطط الزمنى للتنفيذ، والتكلفة المقترحة لذلك.