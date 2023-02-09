شبورة مائية والصغرى بالقاهرة 10 درجات.. توقعات الأرصاد لطقس غد الجمعة

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الجمعة طقس بارد فى الصباح الباكر معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد مائل للبرودة على السواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد، كما يتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء.





وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمرتكون معتدلة ولرتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 18 10

العاصمة الإدارية 18 9

6 أكتوبر 18 8

بنهــــا 18 10

دمنهور 17 10

وادى النطرون 18 9

كفر الشيخ 17 10

المنصورة 17 10

الزقازيق 18 10

شبين الكوم 18 9

طنطا 18 9

دمياط 17 10

بورسعيد 17 9

الإسماعيلية 18 9

السويس 17 9

العريش 17 8

رفح 17 8

رأس سدر 19 10

نخل 14 2

كاترين 13 1-

الطور 20 10

طابا 17 10

شرم الشيخ 23 14

الإسكندرية 17 11

العلمين الجديدة 16 10

مطروح 16 9

السلوم 18 8

سيوة 18 3

رأس غارب 22 11

الغردقة 23 14

سفاجا 22 12

مرسى علم 23 14

شلاتين 26 16

حلايب 24 14

أبو رماد 25 14

رأس حدربة 24 15

الفيوم 19 7

بنى سويف 19 8

المنيا 20 7

أسيوط 21 7

سوهاج 23 7

قنا 23 9

الأقصر 24 9

أسوان 24 11

الوادى الجديد 23 7

أبوسمبل 24 14

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 32 20

المدينة المنورة 17 17

الرياض 21 11

المنامة 19 15

أبوظبى 22 17

الكويت 16 8

بيروت 15 8

عمان 11 2

القدس 11 3

غزة 15 9

بغداد 14 4

مسقط 24 19

صنعاء 27 6

الخرطوم 35 19

طرابلس 14 11

تونس 11 10

الجزائر 12 4

الرباط 19 6

نواكشوط 31 18

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

إسلام آباد 19 5

نيودلهى 26 14

جاكرتا 32 24

بكين 6 4-

كوالالمبور 32 24

طوكيو 5 2

أثينا 8 2

روما 12 2-

باريس 9 2

مدريد 11 2-

برلين 5 2

لندن 9 6

مونتريال 6 6-

موسكو 1- 5-

نيويورك 14 3

واشنطن 16 5

أديس أبابا 26 9