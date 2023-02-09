الهلال الأحمر المصرى يعلن فتح التبرعات لصالح منكوبى سوريا

جدة - نرمين السيد - وأكد الهلال الأحمر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه يمكن التبرع عبر إرسال رسالة نصية بـ5 جنيه من أى تليفون محمول على رقم 9770 و اكتب فيها كلمة "سوريا".

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