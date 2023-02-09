كريستيانو رونالدو يصل للهدف 500 فى جميع الدوريات.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 فبراير 2023 08:30 مساءً - سجل النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، ثانى أهدافه فى الدوري السعودي، بقميص فريق النصر، فى مرمى فريق الوحدة، خلال المواجهة التى تجمعهما حاليا على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين للموسم الحالي 2022-2023.

وجاء هدف رونالدو فى الدقيقة 21 من زمن اللقاء، من تسديدة زاحفة على يسار حارس فريق الوحدة.

ووصل رونالدو لهدفه رقم 500 فى مسيرته بالدوريات المختلفة التى لعب فيها، بواقع 311 هدفا في الدوري الإسباني، 103 أهداف فى الدوري الإنجليزي، 81 هدفا فى الدوري الإيطالي، 3 أهداف فى الدوري البرتغالي وهدفان فى الدوري السعودي.

ويخوض النصر مباراته أمام الوحدة بالتشكيل التالي:



حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: سلطان الغنام - جيسلان كونان - عبد الله مادو - عبد الإله العمري.

خط الوسط: عبد الله الخيبري - لويس جوستافو – عبد الرحمن غريب.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو – ماشاريبوف - سامي النجعي.

ويخوض النصر المباراة بهدف حصد النقاط الثلاث، من أجل الاستمرار في صدارة ترتيب الدوري السعودي، خاصة وأنه فقط نقطتين ثمينتين في الجولة الماضية بالتعادل مع الفتح .

الوحدة ضد النصر

ويأمل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدوي قيادة العالمي للفوز وحصد النقاط للابتعاد بصدارة الدورى السعودي، بعد افتتاح رصيده التهديفي مع الفريق، حيث سجل ركلة الجزاء أمام الفتح الجولة الماضية.

وحقق نادي النصر تعادلًا مثيرًا أمام الفتح، بهدفين لكل منهما، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الملك عبد الله بن جلوي، في إطار مواجهات الجولة الخامسة عشرة من عمر الدوري السعودي.الوحدة ضد النصر

بينما على الجهة الأخرى، يدخل الوحدة المباراة باحثا عن تعديل موقفه في الجدول، خصوصا أنه يعاني بشكل ملحوظ في الموسم الحالي، وسقط في الجولة الماضية بالخسارة أمام الفيحاء.

ويحتل النصر المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 34 نقطة، بالتساوي مع الشباب والاتحاد بينما يحتل الوحدة المركز 13 وفي رصيده 15 نقطة.