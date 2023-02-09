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قرار حكومى جديد بتحديد مكافأة التدريب الإجبارى لكليات ومعاهد القطاع الصحى

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احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 فبراير 2023 08:30 مساءً - أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء قرارا بشأن مكافأة التدريب لكليات ومعاهد القطاع الصحي لتتضمن فئة طب الأسنان 2200 جنيه شهريا، والعلاج الطبيعي 2000 والتمريض العالي 2000 والتمريض المتوسط 1000 والفني الصحي 1000، وذلك خلال مدة التدريب الإجبارى فى المستشفيات والجامعية والمستشفيات والوحدات التدريبية التى يقرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

 

كما أصدر رئيس الوزراء قرارا بإضافة عريف متطوع سابق محمد ياسر السيد أحمد، وجندى سابق محمود سيد رشدي من مصابي القوات المسلحة أثناء تأمين منشآت الدولة خلال الفترة من 18 نوفمبر 2012 وحتى الفترة 24 أغسطس 2013 إلي صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والأمنية والإرهابية وأسرهم.

 

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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