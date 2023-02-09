شركة "تذكرتي" توقع إتفاقية تعاون مع شركة "سيمبل للحلول والتكنولوجيا المالية"

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 فبراير 2023 08:30 مساءً - وقعت شركة تذكرتي وسيمبل للحلول والتكنولوجيا المالية، بروتوكول تعاون بينهما، وذلك لتسهيل عملية شراء التذاكر الخاصة بجميع الأحداث الرياضية والترفيهية التي تنظمها شركة تذكرتي عن طريق تقسيط عمليات الشراء وإتاحة الفرصة لجميع عملائها للحضور والاستمتاع بالفعاليات والعروض المقامة كافة.

وقد صرح حسين عفيفي، مدير التسويق الذي قام بتوقيع الاتفاقية ممثلاً لشركة تذكرتي أن الشركة تؤكد لعملائها أنها تسعى دائماً لتقديم أفضل مستوى للخدمات كافة.

ومن جانبه قال محمد الشبراوي، المدير التنفيذي لشركة سيمبل للحلول والتكنولوجيا المالية، نحن فخورون بتوقيع هذه الإتفاقية مع شركة تذكرتي، وأكد أن الشركة تهدف إلى الوصول إلى أكبر شريحة من المواطنين.