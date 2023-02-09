وزير الخارجية يهنئ نظيره التونسى بمنصبه الجديد

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بـ وزارة الخارجية، بأن الوزير قدم التهنئة لنظيره التونسى على توليه مهام منصبه، متمنيًا له كامل التوفيق والنجاح فى مهامه.

وأضاف"أبو زيد"، بأن سامح شكرى أكد على التطلع إلى استمرار العمل على تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين الشقيقين، فضلًا عن التنسيق والتشاور حول القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك، معربًا عن تطلعه للقاء شقيقه وزير خارجية تونس فى أقرب فرصة ممكنة.

واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته موضحًا أن وزير الخارجية أعاد التأكيد لنظيره على كامل دعم مصر لاستقرار وأمن ورخاء تونس الشقيقة، وهو ما كان محل تقدير الوزير نبيل عمّار، الذى أعرب عن شكره للفتة الطيبة من جانب الوزير سامح شكرى، مؤكداً على تطلعه إلى لقاء قريب بين الوزيرين.