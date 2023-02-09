17 عاما فى المعمار.. أم ياسمين «كتف فى كتف» مع زوجها (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قصة كفاح وسعى بطلتها سيدة فى عمر الخامسة والثلاثين، تخلت عن أنوثتها وارتدت ثوب الرجال، واقتحمت مهنة سطر الرجال قواعدها، واحتكروا أركانها بالكامل، لكنها تحدت الجميع لتوفر حياة كريمة لأسرتها، وتوفر نفقات علاج ابنتها الكبرى المصابة بالسرطان.

تزوجت السيدة محمد الشهيرة بأم ياسمين، منذ 18 عاما، من أحد العاملين فى مجال المعمار، وأنجبا 3 أبناء، ومع ضيق الحال وصعوبة المعيشة اضطرت لمرافقة زوجها فى عمله، وبشجاعة هونت عليه قسوة الحياة، وساندته كتفا بكتف.

بدأت أم ياسمين رحلة العمل فى المعمار مصادفة، لتنقذ زوجها من مأزق بعدما اعتذر مساعده، وعرضت عليه الذهاب معه، لكنه رفض فى البداية، وأمام إصرارها تراجع، حتى تخلى عن العمال واكتفى بها، وعلى مدار 17 عاما يرافقان بعضهما فى كل مكان.

مع بداية عملها واجهت "السيدة" انتقادات واعتراضات عديدة، كان بدايتها من والدها، فكيف لابنته المدللة أن تقتحم مهنة ذكورية خطرة داخل مجتمع ريفى، لكنها أصرت على مساندة زوجها ومقاسمته صعوبات الحياة.

تعمل أم ياسمين فى رفع الرمل والأسمنت ومواد البناء عبر ونش كهربائى صغير يتحكم به زوجها من أعلى، وبالنظرات والإشارات يفهمان بعضهما عن بعد، ويعملان سويا بانسجام وحب.

تبدأ السيدة الثلاثينية عملها فى الخامسة فجرا، وتعود لمنزلها بعد العصر لتبدأ معركة أخرى فى رعاية أبنائها الثلاثة، وتجهز الطعام لهم وتذاكر معهم دروسهم، وقبل عام تلقت صدمة كبرى، بعدما أصيبت ابنتها بمرض السرطان، ليزداد العبء عليها، ومازالت تخوض معها رحلة علاج مريرة.

ما بين رعاية أسرتها وعملها الشاق، كتبت أم ياسمين قصة كفاح عظيمة يد بيد مع زوجها دون كلل أو ملل، لتثبت بها أن وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة.