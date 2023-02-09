انت الان تتابع خبر عاجل.. رد الرئيس السيسي علي “مروجي شائعات” توتر العلاقات مع المملكة السعودية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ” لا نقبل إهانة أشقائنا في السعودية ” بكلمات حازمة وحاسمة أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن ما أثير مؤخرا حول وجود خلافات مع المملكة العربية السعودية وتوتر العلاقات بين البلدين هو أمر عار تماما من الصحة وأن ما يقال هو مجرد شائعات مغرضة .

رد الرئيس على علاقة مصر والسعودية

وعلق الرئيس عبد الفتاح السيسي على الشائعات التي طالت توتر العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية ، معربا عن غضبه من هذه الشائعات التي لا يقبلها مطلقا ويتم نقلها عن طريق صفحات مغرضة كل هدفها أن توقع بين الدول وتستهدف الدولة المصرية .

وأكد أنه يتابع جميع مواقع التواصل الإجتماعي مطالبا بعدم التجاوز في هذه الصفحات التي ترغب في توتر العلاقات مع الدولة المصرية ، مشيرا إلي أن سياسة مصر دائما رشيدة مع الجميع وخاصة الأشقاء العرب وتحديدا المملكة العربية السعودية التي دعمت مصر ووقفت بجوارها .

تصريحات السيسي حول العلاقات المصرية السعودية

أكد أن دائما سياستنا تتسم بالاعتدال والتوازن والانضباط الشديد تجاه الجميع في الداخل والخارج ، ولا نصدر أي تصريحات سلبية ولا يصح أن نسئ لأشقائنا لإننا لن ننسي من وقفوا بجوارنا ومنها المملكة العربية السعودية .

وأشار إلي حصر الدولة على عدم الإنسياق وراء الفتنة وأن تكون علاقتنا طيبة بالجميع حتى في أصعب الظروف لن نتجاوز في حق أحد حتى أثيوبيا بالرغم من وجود خلاف بيننا إلا أنه لايوجد تصريح واحد مسئ لهم.