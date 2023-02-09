انت الان تتابع خبر ظواهر جوية وثلوج.. الأرصاد تكشف مظاهر الطقس الشديدة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تشهد حالة الطقس بجمهورية مصر العربية غدا الجمعة حالة من الإستقرار النسبي في الأحوال الجوية بعد سطوع الشمس وذلك بعد أسبوع كامل من سوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح والشبورة المائية .

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس اليوم الخميس والجمعه أيضا سيكون معتدلا إلي حد كبير بسبب زيادة سطوع الشمس فضلا عن إعتدال سرعة الرياح ، بحسب تصريحات دكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية .

وأكدت “غانم” أن تأثر مصر بالمرتفع الجوي أمر طبيعي يعمل على سطوع الشمس فضلا عن تأثرها بالكتل الهوائية التي تأتي من جنوب أوروبا ودرجات الحرارة المنخفضة .

حالة الطقس غدا الجمعة

ومن المتوقع أن يكون طقس الجمعه هو طقس معتدل وتكون الشمس ساطعة في أول النهار ، كما في حلول المساء سيكون الطقس معتدل البرودة بخلاف الأيام القادمة .

الجدير بالذكر أن البلاد شهدت حالة من عدم إستقرار الطقس في الفترة الماضية بسبب المنخفض الجوي القادم من أوروبا وتاثر البلاد به فضلا عن حدوث زلزال في تركيا وسوريا وتأثر المناطق الساحلية به خاصة الإسكندرية والتي تشهد حاليا نوة الكرم .