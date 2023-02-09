انت الان تتابع خبر هبوط أرضي المنوفية.. تفاصيل و تحرك عاجل من مسئولين القرية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حالة من الفزع إنتابت المواطنين بمحافظة المنوفية خاصة في قرية شبرا خلفون التابعة لمدينة شبين الكوم ، اليوم الخميس ، بعد ظهور حفرة عميقة وحدوث هبط أرضي في شوارع القرية بصورة مفاجئة الأمر الذي أدى إلي تحرك عاجل من مسئولي القربة لمعالجة الهبوط الأرضي في المنوفية .

هبوط أرضي في المنوفية

وهرع الأهالي إلي الشارع بعد ظهور الهبوط الأرضي خوفا من حدوث زلزال مفاجئ مثلما حدث في تركيا وسوريا ، إلا أن وحدات الحي التابعة لمركز ومدينة شبين الكوم أكدت أن ما حدث ليس له أي علاقة بالزلزال وإنما هو هبوط أرضي يحدث في أي مكان .