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هبوط أرضي المنوفية.. تفاصيل و تحرك عاجل من مسئولين القرية

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رياض - احمد صلاح - حالة من الفزع إنتابت المواطنين بمحافظة المنوفية خاصة في قرية شبرا خلفون التابعة لمدينة شبين الكوم ، اليوم الخميس ، بعد ظهور حفرة عميقة وحدوث هبط أرضي في شوارع القرية بصورة مفاجئة  الأمر الذي أدى إلي تحرك عاجل من مسئولي القربة لمعالجة الهبوط الأرضي في المنوفية .

هبوط أرضي في المنوفية

وهرع الأهالي إلي الشارع بعد ظهور الهبوط الأرضي خوفا من حدوث زلزال مفاجئ مثلما حدث في تركيا وسوريا ، إلا أن وحدات الحي التابعة لمركز ومدينة شبين الكوم أكدت أن ما حدث ليس له أي علاقة بالزلزال وإنما هو هبوط أرضي يحدث في أي مكان .
 
 
 
 

إخلاء 4 منازل بالمنوفية

وتسبب الهبوط الأرضي والتشققات في إخلاء 4 منازل بمحافظة المنوفية تحديدا في شبين الكوم خوفا على حياة أهالي القرية، ومن المقرر أن يتم هدم منزل من 4 المنازل وترميم الأخرى ثم يعود إليها المواطنين بعد الإنتهاء من أعمال الترميم بقرية شبرا خلفون التابعة لمدينة شبين الكوم .

 

إخلاء مدينة شبين الكوم من المواطنين

وأكد السيد عبد العال ، رئيس مركز ومدينة شبين الكوم ، أن الهبوط الأرضي سيتم معالجته وإستدعاء شركة المياة لمنع تسربها نتيجة الهبوط الأرضي إلي المنازل الأخرى .

ومن جانبه أكد قال وحيد عبد ربة ،رئيس مدينة منوف ، على إخلاء كافة المنازل التي تعرضت للهبوط الأرضي خوفا على حياتهم حتى يتم ترميمها خاصة وأن المنازل القديمة في المنطقة من بينها منزل مبني من الطوب اللبن .

 

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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