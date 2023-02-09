هبوط أرضي المنوفية.. تفاصيل و تحرك عاجل من مسئولين القرية

رياض - احمد صلاح - حالة من الفزع إنتابت المواطنين بمحافظة المنوفية خاصة في قرية شبرا خلفون التابعة لمدينة شبين الكوم ، اليوم الخميس ، بعد ظهور حفرة عميقة وحدوث هبط أرضي في شوارع القرية بصورة مفاجئة الأمر الذي أدى إلي تحرك عاجل من مسئولي القربة لمعالجة الهبوط الأرضي في المنوفية .
هبوط أرضي في المنوفية
إخلاء 4 منازل بالمنوفية
وتسبب الهبوط الأرضي والتشققات في إخلاء 4 منازل بمحافظة المنوفية تحديدا في شبين الكوم خوفا على حياة أهالي القرية، ومن المقرر أن يتم هدم منزل من 4 المنازل وترميم الأخرى ثم يعود إليها المواطنين بعد الإنتهاء من أعمال الترميم بقرية شبرا خلفون التابعة لمدينة شبين الكوم .
إخلاء مدينة شبين الكوم من المواطنين
وأكد السيد عبد العال ، رئيس مركز ومدينة شبين الكوم ، أن الهبوط الأرضي سيتم معالجته وإستدعاء شركة المياة لمنع تسربها نتيجة الهبوط الأرضي إلي المنازل الأخرى .
ومن جانبه أكد قال وحيد عبد ربة ،رئيس مدينة منوف ، على إخلاء كافة المنازل التي تعرضت للهبوط الأرضي خوفا على حياتهم حتى يتم ترميمها خاصة وأن المنازل القديمة في المنطقة من بينها منزل مبني من الطوب اللبن .