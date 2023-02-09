فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمواجهة شباب بلوزداد الجزائرى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 فبراير 2023 07:32 مساءً - أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن القائمة التي ستخوض مباراة شباب بلوزداد الجزائري، المقرر لها غدا الجمعة باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

محمد يوسف

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