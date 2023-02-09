أكرم القصاص: الرئيس السيسى يؤكد أن الاحتياطى من السلع الغذائية متوفرة لعدة أشهر

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 فبراير 2023 07:32 مساءً - قال الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس تحرير اليوم السابع، إن الرئيس السيسى أعلن بشفافية خلال افتتاح المرحلة الثانية لمصنع "سايلو فوودز" للصناعات الغذائية بمدينة السادات أن مشروعات الدولة لا تنافس القطاع الخاص.

وأضاف أكرم القصاص خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت عبر برنامجها "اليوم" المذاع على قناة دى إم سى: "الرئيس السيسى يؤكد أن الاحتياطى من السلع الغذائية متوفرة لعدة شهور وهناك تدفق محاصيل جديدة خلال شهرين، بالإضافة إلى أن الدولة تتجه للصناعة فى توفير الزيوت، وتم زراعة 53 ألف فدان وبعدها تم زراعة 500 ألف من فول الصويا لتوطين صناعة الزيوت".

وتابع الكاتب الصحفى أكرم القصاص، أن هناك شفافية في إعلان أن المشروعات الكبري تقوم بدفع الكهرباء والبنزين والضرائب للدولة، مضيفا أن الرئيس السيسى يؤكد على عدم تدخله فى شئون الدول، ومصر دائما تحرص تؤكد تقدم دورها ونفوذها من أجل الأمن القوم العربي وأمن الخليج".

وأوضح رئيس تحرير اليوم السابع: "على مدى السنوات الأخيرة تم افتتاح أكثر من مدينة للدواء وإطارات وسيانيو فودز والعديد من المشروعات الغذائية، مضيفا ان المشروعات الوطنية لا تنافس القطاع الخاص ولكن ملتزمة بتقديم الضرائب ومدير المشروعات أكد على دفع 14 مليار جنيه للكهرباء والغاز والضرائب، وهناك التزام وحوكمة فى الجهاز وهذه شفافية واضحة".

وأشار الكاتب الصحفى أكرم القصاص، إلى أن هناك اتجاه من الدولة لجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية، مضيفا أن هناك تسهيلات كثيرة للقطاع الخاص فى العديد من القطاعات الغذائية، والدولة تؤكد تسهيل استخراج الرخص الذهبية لإتاحة الاستثمار، مؤكدا أن الرئيس السيسى أعاد الدعوة للقطاع الخاصة بالاستثمار فى السوق المصرية، مضيفا أن الرئيس دائما يدعو القطاع الخاص فرديا أو للمشاركة والعمل فى المشروعات الكبرى، متابعا : "هناك اتجاه من الدولة لتسهيل الاستثمارات داخلية أو خارجية".