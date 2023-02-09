فيفا يكشف عن القائمة النهائية لجائزة أفضل مدرب فى العالم

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 فبراير 2023 07:32 مساءً - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الخميس، عن القائمة المختصرة للمرشحين عن جائزة أفضل مدرب في العالم الممنوحة "فيفا"، ورغم الأداء البطولي لمنتخب المغرب في كأس العالم 2022، إلا أن مديره الفني وليد الركراكي خرج من القائمة.

وضمت القائمة مدرب منتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني، ونظيره في ريال مدريد كارلو أنشيلوتي والمدير الفني لنادي مانشستر سيتي بيب جوارديولا.

وعلق الاتحاد الدولي على اختيار مدرب الميرنجي قائلاً: كتب أنشيلوتي فصلاً آخر في مسيرته غير العادية من خلال قيادة ريال مدريد إلى ثنائية دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني في 2021/22.

وفاز ريال مدريد باللقب المحلي الاسباني بسرعة، حيث أنهى الموسم متقدما بفارق 13 نقطة على وصيف البطل برشلونة.

كما أبحر الإيطالي ببراعة في رحلة لوس بلانكوس نحو الانتصار الأوروبي الرابع عشر. في مواجهة واحدة من أصعب الانتصارات في الأدوار الإقصائية التي يمكن تخيلها، أرسل ريال مدريد باريس سان جيرمان وتشيلسي ومانشستر سيتي في طريقه للوصول إلى النهائي.

انتظر ليفربول في نهائي باريس وظهرت خبرة أنشيلوتي التكتيكية في المقدمة حيث أشرف على فوز ريال 1-0. كانت هذه هي المرة الرابعة التي يفوز فيها أنشيلوتي بالبطولة كمدرب - أكثر من أي مدرب آخر في تاريخ دوري أبطال أوروبا كأس أوروبا.

كما فاز ريال مدريد بكأس السوبر الإسباني الموسم الماضي ، في حين حسم كأس السوبر 2022 بفوزه 2-0 على اينتراخت فرانكفورت في هلسنكي.

بالإضافة إلى خبرته الواسعة وفهمه العميق للعبة ، كثيرًا ما يُستشهد بإدارة أنشيلوتي للرجل باعتبارها إحدى نقاط القوة الرئيسية.

بينما قاد جوارديولا مانشستر سيتي للفوز بلقب الدوري الممتاز للمرة الرابعة في خمسة مواسم في موسم 2021/2022. فاز سيتي باللقب بطريقة ما أيضًا ، حيث سجل 99 هدفًا في الدوري وأداؤه باستمرار بطلاقة رائعة اشتهرت بها فرق جوارديولا. كان الموقف الذي لا يُنطق به اللاعب الكتالوني في لاعبيه واضحًا أيضًا طوال الموسم - وليس أكثر من اليوم الأخير من موسم الدوري الإنجليزي الممتاز.

الأفضل في العالم

الأفضل في العالم

تطلب الفوز على أستون فيلا لصد تحدي ليفربول ، وجد سيتي نفسه متأخراً بهدفين قبل أقل من 15 دقيقة على نهاية المباراة. أظهروا قوتهم في العزيمة والثقة بالنفس في تسجيل ثلاثة أهداف سريعة ، وقلبوا المباراة رأساً على عقب وأثاروا مشاهد من الاحتفالات الصاخبة في استاد الاتحاد.

اقترب فريق جوارديولا الذي لا يُقهر أيضًا من الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي ، فقط من أجل عرض متأخر لريال مدريد لانتزاع الانتصار من بين يديه.

فيما في قيادة الأرجنتين إلى الأرض الموعودة في قطر 2022، ضمن سكالوني مكانة أسطورية في وطنه.

وساعدت قيادة سكالوني الهادئة والسلطة فريقه على التعافي سريعًا من هزيمة مفاجئة في المباراة الافتتاحية أمام المملكة العربية السعودية.

وحقق الانتصاران على المكسيك وبولندا مكانًا في دور الـ16 وواصل التانجو في النمو في المكانة والثقة مع تقدم البطولة. نجح سكالوني في تسخير الطاقة العاطفية للدعم الأرجنتيني المحموم في قطر ، مما ساعد على تعزيز العلاقة بين المشجعين واللاعبين.

وتغلب فريقه علي أستراليا وهولندا وكرواتيا في طريقه للوصول إلى النهائي، حيث مزجوا الجودة العالمية مع الفولاذ والعاطفة والإرادة الشرسة للفوز. وقف حاملو اللقب فرنسا في طريق الخلود الرياضي ، وواصل سكالوني وفريقه كتابة أسمائهم في كتب تاريخ كرة القدم بالفوز في ربما أعظم نهائي لكأس العالم على الإطلاق.