محافظ أسوان يبحث مع مستشار وزيرة البيئة جهود إدارة المخلفات

جدة - نرمين السيد - بحث أشرف عطية محافظ أسوان اليوم الخميس مع يحيى عبدالله مستشار وزيرة البيئة، الجهود المبذولة فى مجال إدارة المخلفات، وسبل تكثيف البرامج التدريبية الهادفة لصقل مهارات العاملين فى هذا المجال الحيوى.





وأكد المحافظ -خلال اللقاء- على الدور الحيوى الذى تقوم به وزارة التنمية المحلية بقيادة هشام آمنة، ووزارة البيئة بقيادة الدكتورة ياسمين فؤاد للإرتقاء بآلية تطبيق أسلوب إيجابى للنظافة العامة، وتحقيق الإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات الصلبة بتوفير المعدات اللازمة لإنجاحها وأداء دورها على الوجه الأكمل بما يساهم فى إضفاء الشكل الجمالى والحضارى بكافة مدن ومراكز المحافظة. وفى سياق متصل، تم عقد دورة تدريبية تحت رعاية المحافظ لبناء قدرات العاملين فى مجال إدارة المخلفات بأسوان وذلك ضمن البرنامج التدريبى الذى ينفذه جهاز تنظيم المخلفات بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

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