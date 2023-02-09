محافظ مطروح يوجه بتوفير اللحوم بأسعار مخفضة بالتنسيق مع محلات الجزارة

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ مطروح خالد شعيب، اليوم الخميس بتكثيف جهود العمل على توفير مزيد من اللحوم بأسعار مخفضة بالتنسيق مع محلات الجزارة، وكذلك أصحاب المزارع والبيع بأسعار مخفضة تحت إشراف مديرية التموين.





كما وجه المحافظ - وفقا لبيان - بتكثيف جهود تخفيف العبء عن المواطنين مع توفير مزيد من السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة خاصة مع الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك ومنع احتكارها بما يعمل على تخفيض الأسعار وخلق روح المنافسة بما يعود على المواطن. ووافق محافظ مطروح على إقامة معرض "أهلا رمضان" بموقع السينما الشتوى بمدينة مرسى مطروح على مساحة نحو 600 متر مع تغطيتها ضد الأمطار. من جانبه، أوضح رئيس الغرفة التجارية بمطروح أن مجلس إدارة الغرف التجارية وافق على تخصيص مبلغ 500 ألف جنيه لإقامة شوادر ومعارض بمطروح لبيع السلع المخفضة للمواطنين بنسبة تصل من 20 إلى 30%.

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