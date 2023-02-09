رئيس الوزراء يتابع تنفيذ عدد من مشروعات وزارة الاتصالات

جدة - نرمين السيد - التقى، اليوم الخميس، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمتابعة عدد من المشروعات التى تنفذها الوزارة.





وأكد رئيس الوزراء، اهتمام الدولة بالمضى فى تنفيذ المشروعات التى تستهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة فى مجالى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، باعتبارها ركيزة رئيسية فى تقدم العديد من القطاعات، وضمانة أساسية لمواكبة التطور نحو المستقبل.

من جانبه، أشار الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى مكانة مصر الإقليمية فى قطاع الشركات الناشئة التكنولوجية.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت، أن الشركات الناشئة المصرية فى هذا المجال، شغلت الترتيب الثالث عام 2022 بين بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من حيث حجم الاستثمارات، كما جاءت فى الترتيب الأول بين هذه البلدان العام الماضى من حيث عدد الصفقات.

وتابع وزير الاتصالات، أن اللجنة المختصة لها دور فى حل مشاكل الشركات الناشئة، تحت مظلة رئاسة مجلس الوزراء، فى تحديد الفرص والتحديات التى تواجه تلك الشركات، والتنسيق مع كل الجهات المعنية لصياغة السياسات والقوانين واللوائح المناسبة، وتلقى شكاوى الشركات وإيجاد حلول ملائمة لكل منها.

ولفت إلى أن قرار رئيس الوزراء بتعديل الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد عند التأسيس ليصبح 1000 جنيه، أثر إيجابا فشهد ديسمبر 2022 تأسيس 357 شركة، مقارنة بـ241 شركة فى ذات الشهر عام 2021.

وتناول وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موقف الصادرات الرقمية المصرية، فى خدمات تكنولوجيا المعلومات، وإجراءات أعمال الشركات، ومجالات البحث والتطوير الهندسى.

وأشار إلى نتائج جهود التسويق الخارجى لفتح أسواق جديدة، وتنمية استثمارات الشركات الحالية، فى المشاركة فى أكبر المحافل الدولية فى الأسواق المستهدفة، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات، فضلا عن استحداث برامج وحوافز تنافسية للمستثمرين.

كما استعرض الدكتور عمرو طلعت التصورات المقترحة لتنفيذ استراتيجية "مدينة مصر الرقمية"، والتى تستهدف تعظيم الصادرات الرقمية، وزيادة عدد العاملين بالقطاع، وتنمية الناتج المحلى للقطاع، من خلال تدشين مسار تعليمى تدريبى معتمد فى علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يساعد فى صقل واكتساب المهارات التكنولوجية، والتدعيم بمهارات ريادة الأعمال، وتم عرض نتائج دراسة عدد من تجارب البلدان فى هذا الخصوص.