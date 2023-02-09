رئيس الوزراء يتابع موقف مشروع مجمع العلمين للتكرير والبتروكيماويات

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حضر الاجتماع، الدكتور حمد آل على، الرئيس التنفيذى لشركة "رويال استراتيجيك بارتنرز"، وجيمس لويس، مؤسس ومدير عام شركة "شارد كابيتال"، والمهندس أسامة بشاى، الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم، وعدد من مسئولى المشروع.
واستهل رئيس الوزراء، الاجتماع بالترحيب بوفد التحالف، الذى سينفذ مشروع مجمع العلمين للتكرير والبتروكيماويات.
وأكد الدكتور مصطفى، دعمه الكامل للمشروع الذى سينفذ باستثمار أجنبى مباشر، قائلا: أكدت لوزير البترول أن يكون هذا المشروع على قمة أولويات المشروعات التى سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.
وخلال الاجتماع، قال مسئولو التحالف المنفذ للمشروع، إن قيمة استثمارات المشروع تبلغ نحو 7 مليارات دولار، وهو استثمار أجنبى مباشر بالكامل.
وأضاف مسئولو التحالف المنفذ للمشروع، أنه يهدف إلى استغلال وتعظيم القيمة المضافة من الزيت الخام المنتج بحقول الصحراء الغربية لإنتاج حزمة من المنتجات البتروكيماوية المتخصصة، مؤكدين أن المشروع سيجعل من المنطقة محورا إقليميا مهما لصناعة البتروكيماويات.
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