افتتاح المركز الجامعى للتطوير المهنى بجامعة السويس (صور)

جدة - نرمين السيد - وخلال الافتتاح، أوضح الوزير أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى تسعى إلى أن يكون هناك مركز جَامِعِى للتطوير المهنى بكل جامعة؛ تأكيدًا لدور الوزارة فى دعم الطلاب والخريجين، وتحسين مهاراتهم الشخصية لمواكبة مُتطلبات سوق العمل، وهو ما يؤكد على أهمية مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهنى.

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن هذه المراكز تُعد نموذجًا متكاملًا لتوجيه الطلاب والخريجين من خلال تنمية مهارات ريادة الأعمال، وربطهم بالمجتمع والصناعة، وكذا صقل مهارات التوظيف والقيادة واللغة الإنجليزية والمهارات التقنية المُتخصصة لديهم، مثمنًا دور هذه المراكز فى مساعدة الطلاب على إيجاد فرص عمل من خلال ملتقيات التوظيف أو التدريب على ريادة الأعمال.

وأكد الوزير حرص الوزارة على تلبية احتياجات الدولة وفق رؤيتها للتنمية المستدامة 2030، ومتطلبات الجمهورية الجديدة، من خلال الاهتمام بالمسار الأكاديمى والمهنى والإبداعى للطلاب، مؤكداً تأسيس مراكز التطوير المهنى بكل جامعة مصرية، وأن الوزارة أسست كيانًا؛ لمتابعة ودعم هذا الشأن إيماناً منها بأهمية الربط بين التعليم واحتياجات سوق العمل محليًا وَدَوْلِيًّا.

وفى كلمته، أكد الدكتور السيد الشرقاوى أن جامعة السويس تسعى للريادة والتقدم، وتقديم خدمة تعليمية متكاملة، مضيفًا أن افتتاح مركز التطوير المهنى بالجامعة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والجامعة الأمريكية بالقاهرة يعد أحدث إضافة لتحقيق هذا الهدف، وخدمة الطلاب وإعدادهم لمتطلبات سوق العمل، والقدرة على المنافسة من خلال تقديم الإرشاد المهنى والتدريب على مهارات التوظيف، مما يعد مساهمة فعالة لخدمة المجتمع المحلى بالمحافظة وخدمة مصر.

وأضاف "الشرقاوى" أن مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهنى بجامعة السويس يهدف إلى تقديم مجموعة متنوعة من برامج التدريب التى تلبى احتياجات سوق العمل، وتُسهم فى بناء القدرات المهنية لطلاب السنوات النهائية، وخاصة ما يتعلق بالمهارات الشخصية soft skills، والمهارات الفنية التخصصية technical skills، واللغة الإنجليزية، وريادة الأعمال، موضحاً أن المراكز بالجامعة تستهدف خلال الفترة المقبلة التركيز على الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة، والتواصل مع ممثلى سوق العمل، وعقد جلسات التوعية المؤسسية، وإتاحة فرص تدريب وعمل، وإجراء دراسات لسوق العمل.

وأعرب الدكتور أحمد دلّال عن سعادته بمشاركة وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس جامعة السويس فى افتتاح المركز الجامعى للتطوير المهنى بجامعة السويس، مُشِيدًا بالتعاون والشراكة مع الجامعات المصرية فى هذا المشروع الذى سيغطى جميع أنحاء مصر، ويعزز من قدرات التوظيف لخريجى الجامعات، ويعزز التواصل بين الجامعات وسوق العمل، مضيفًا أن هذا المشروع يعد إنجازاً يضاف لتاريخ الجامعة الأمريكية بالقاهرة فى خدمة مصر، موجهاً الشكر للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التى ساهمت فى تحقيق هذا المشروع، وعلى ثقتها فى خبرة وكفاءة الجامعة الأمريكية لتنفيذ المشروع.

ومن جانبها، أشارت د.مها فخرى إلى دور المراكز الجامعية للتطوير المهنى فى دعم الطلاب للتخطيط لحياتهم المهنية، والتعرف على المهارات اللازمة لتنمية قدراتهم للحصول على الوظائف المتاحة فى سوق العمل المحيط بهم فى ضوء احتياجات هذا السوق، فضلاً عن الربط بين ما يدرسه الطالب فى الحياة الأكاديمية، ومتطلبات سوق العمل.

وأوضح د.عادل عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى أن المراكز الجامعية للتطوير المهنى بالجامعات المصرية تعمل على تمكين الطلاب من أخذ خطوات عملية لمواصلة المسار المهنى الذى يريدونه، والانتقال من الجامعة إلى سوق العمل، وذلك بالتعاون مع شركاء التدريب المتميزين، كما تقدم المراكز للطلاب مجموعة شاملة من الدورات والتدريبات فى مجالات الإدارة المهنية ومهارات التوظيف وريادة الأعمال، مشيرًا إلى قيام فريق عمل من الجامعة الأمريكية بتدريب وتأهيل موظفى هذه المراكز على تقديم خدمات التوجيه المهنى لطلاب الجامعة، مما يساهم فى استدامة المراكز والخدمات المهنية.

وأضاف المتحدث الرسمى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم فى يناير 2023 لإنشاء المراكز الجامعية الجديدة بعد تمديد المشروع ليضم فى مرحلته الجديدة تسع جامعات حكومية مصرية وثلاث جامعات تكنولوجية "جامعة بنى سويف التكنولوجية، وجامعة الدلتا التكنولوجية، وجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية"، وأربع جامعات أهلية "جامعة الجلالة الدولية، وجامعة الملك سلمان الدولية، وجامعة المنصورة الجديدة، وجامعة العلمين الدولية"، ليصبح مجموع المراكز 46 مركزًا فى 34 جامعة مصرية شريكة بنهاية عام 2026.

حضر الافتتاح اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، والدكتور السيد الشرقاوى رئيس جامعة السويس، ومارك درايفر القائم بأعمال نائب مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) فى مصر، والدكتور أحمد دلّال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور محمد حمزة مستشار الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجى والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والدكتورة مها فخرى المدير التنفيذى لمشروع المراكز الجامعية للتطوير المهنى.