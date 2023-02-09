وزير الرى: تنفيذ الحماية العاجلة برصيف شاطئ سيدى بشر بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - أجرى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، جولة مفاجئة صباح اليوم الخميس، بمقر هيئة حماية الشواطئ لمتابعة منظومة العمل بالهيئة، فور عودته من زيارته الرسمية لدولتى تنزانيا وبوروندى.





وصرح الدكتور سويلم، وفقا لبيان صحفى، أنه حريص على متابعة منظومة العمل بمختلف جهات الوزارة، والتواصل الدائم مع العاملين والاستماع لمطالبهم ومقترحاتهم بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص والصالح العام مع استمرار الرقابة لتقييم مستويات الأداء ورفع كفاءة العمل.

وعقب الزيارة، عقد الدكتور سويلم، اجتماعا لمتابعة أعمال الهيئة فى مجال حماية الشواطئ المصرية، وذلك بحضور المهندس أحمد رشاد رئيس هيئة حماية الشواطئ وعدد من قيادات الهيئة.

واستعرض الدكتور سويلم خلال الاجتماع الإجراءات العاجلة التى قامت بها أجهزة الهيئة للتعامل مع الهبوط الذى حدث برصيف طريق الكورنيش بمدينة الإسكندرية لمسافة 20 مترا أمام شاطىء سيدى بشر، والناتج عن الأمواج العاتية المصاحبة لنوة الكرم بالإسكندرية.

وقد أشاد الدكتور سويلم الإجراءات الفورية التى اتخذتها أجهزة هيئة حماية الشواطئ بالإسكندرية فور رصد الهبوط الحادث بسيدى بشر، حيث تم رفع حالة الطوارئ والتنسيق على الفور مع أجهزة محافظة الاسكندرية وتكليف شركة المقاولون العرب بتنفيذ أعمال حماية عاجلة للمنطقة المذكورة وإصلاح الهبوط الحادث بالرصيف، والتنسيق مع قيادات المحافظة وإدارة مرور الإسكندرية لتسهيل تنفيذ أعمال الحماية العاجلة وحركة سيارات نقل الأحجار والخرسانة وتم الانتهاء من تنفيذ الحماية العاجلة بإنزال كمية من الأحجار أعقبها صب كمية من الخرسانة العادية لسد أى فجوات يمكن أن تنفذ من خلالها مياه البحر، وعقب ذلك مباشرة تم تنفيذ أعمال حماية إضافية باستخدام كتل خرسانية زنة 5 أطنان لاستكمال أعمال الحماية فى المنطقة المذكورة، كما تم رفع الإنترلوك فى منطقة الهبوط ودك الأرضية وصب طبقة خرسانة عادية وإعادة تركيب الإنترلوك برصيف الكورنيش لرد الشيء لأصله بعد نهو أعمال الحماية المذكورة.

وكان الدكتور سويلم قد وجه فى حينه بتشكيل لجنة من هيئة حماية الشواطئ والمركز القومى لبحوث المياه (معهدى بحوث الإنشاءات والشواطئ) وممثلين عن محافظة الإسكندرية للمرور على المنطقة الشاطئية بالإسكندرية بالكامل للاطمئنان على المنطقة وتحديد أى إجراءات عاجلة للتعامل مع آثار النوة الحالية، وقد قامت اللجنة بالمعاينة على الطبيعة وتحديد الأعمال العاجلة لتدعيم الحمايات القائمة بكورنيش الإسكندرية بمنطقة المندرة وسيدى بشر حتى المحروسة وقد أوصت اللجنة بعمل رفع مساحى للمنطقة الشاطئية من المندرة حتى سيدى بشر وإعداد نموذج رياضى لتحديد البدائل المثلى لحماية المنطقة أثناء النوات لحين الانتهاء من اعمال الحماية الرئيسية الجارى تنفيذها حاليا، وقد وجه الدكتور سويلم خلال الاجتماع بسرعة نهو تنفيذ التوصيات الواردة بتقرير اللجنة واستمرار المتابعة بما يتم فى هذا الشأن.

كما وجه الدكتور سويلم بعمل تقييم شامل لأعمال حماية الشواطئ على البحر المتوسط ومدى كفاءتها فى تأدية الغرض منها فى مواجهة النوة السابقة وإعداد تقرير بذلك.