محافظ الإسكندرية يبحث مع سفير سيراليون سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - وقال محافظ الإسكندرية، خلال اللقاء، إنه يحرص على تعزيز التعاون بين الجانبين على كل الأصعدة وخاصة التعاون التجارى والاقتصادى، مرحبا بأى شراكة مستقبلية وجلب المزيد من الاستثمارات والتبادل التجارى.
وأضاف أن المحافظة على أتم استعداد لتقديم كامل الدعم وتذليل كل التحديات تواجه تلك التعاون.
وتابع الشريف، بأن الإسكندرية تضم العديد من المقومات التى تميزها عن غيرها فهى العاصمة الثانية والاقتصادية، حيث تضم 3 موانئ تمثل 65 % من واردات وصادرات مصر، كما تضم الكثير من المعالم السياحية والأثرية والثقافية.
من جانبه، شكر السفير السيراليونى، محافظ الإسكندرية، على حفاوة الاستقبال، مؤكدا حرصه ودعمه الكامل لزيادة التعاون المثمر وتبادل الخبرات بين الجانبين فى جميع المجالات.
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