محافظ الإسكندرية: إصلاح تلفيات الطقس السيئ فى شاطئ إدوارد خراط

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ الإسكندرية محمد الشريف، الانتهاء من إصلاح التلفيات التى أحدثتها موجة الطقس السئ، ومعالجة التشققات التى تأثر بها رصيف الكورنيش بمنطقة شاطئ إدوارد خراط بحى المنتزه أول، والتى كانت قد تسببت فيها الأمواج العاتية وأثرت على جزء من الرصيف، وميل السور.





وقال المحافظ - فى تصريح اليوم الخميس خلال متابعته لأعمال إصلاح التلفيات بشاطئ إدوارد خراط - إن أعمال الإصلاح وعودة الشئ لأصله، تمت بالتنسيق مع هيئة تعمير الساحل الشمالى، وجهاز حماية الشواطئ، وشركة المقاولون العرب، موضحًا أنه تم تكثيف الأعمال والانتهاء من جميع الإصلاحات خلال 48 ساعة. وأشار إلى أنه تم عمل "بلوكات" أمام الشاطىء لمنع عملية النحر به، وذلك بشكل مؤقت، وكحل عاجل لحمايته لحين الانتهاء من الحل الدائم الذى يتم تنفيذه. على الصعيد ذاته، أكد المحافظ أنه لا صلة نهائية بين الزلزال الذى حدث فى تركيا وسوريا وبين ما حدث فى شاطىء الإسكندرية، موضحا أن مشكلة الشاطىء كانت ناتجة عن أرتفاع الأمواج بشكل غير عادى نتيجة موجة الطقس السيئ التى تعرضت لها المحافظة.

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