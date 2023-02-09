وزير العدل يصدر قرارات وزارية بإفتتاح فروع توثيق ومأموريات شهر عقاري جديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 فبراير 2023 05:26 مساءً -

إستمراراً لتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق وإتاحة العمل بها خلال الفترة المسائية تيسيراً على المواطنين وتلبية لإحتياجات وظروف كافة الفئات على مستوى الجمهورية.

أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل عدة قرارات وزارية بإفتتاح عدد ( 12 ) فرع توثيق جديد في فروع شركات (إتصالات مصر - أورانج - وي ) في عدد ( 9 ) محافظات ( القاهرة – الجيزة – المنوفية – الشرقية – الدقهلية – الإسماعيلية – بني سويف – أسيوط – سوهاج ) وإتاحة العمل بها في الفترة المسائية ليصبح إجمالي عدد الفروع التي تعمل خلال الفترة المسائية عدد ( 94 ) فرع وذلك من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة التاسعة مساءً ،وكذا إفتتاح عدد ( 4 ) فروع توثيق أخرى جديدة في محافظة الإسكندرية.

كما أصدر عدة قرارات وزارية بإفتتاح ( 8 ) مأموريات للشهر العقاري بالتجمعات العمرانية الجديدة موزعة على ( 8 ) محافظات ( القاهرة – الجيزة – القليوبية – دمياط – مرسى مطروح – سوهاج – قنا – أسوان ).

على أن يبدأ العمل بتلك الفروع والمأموريات إعتباراً من يوم السبت الموافق 11/2/2023.