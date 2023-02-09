مدبولى يبحث مع رئيس النواب الأردنى التعاون الثنائى (صور)

جدة - نرمين السيد - وفى مستهل اللقاء، رحّب رئيس الوزراء برئيس مجلس النواب الأردنى فى بلده الثانى مصر، مُشيدا بما تشهده العلاقات بين القاهرة وعمّان من تطور مستمر، وتنسيقٍ حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية، ومؤكدا ضرورة مواصلة جهود توسيع نطاق مجالات التعاون الثنائى وتعميقها بما يُعظِّم المصالح المُشتركة للبلدين، فى إطار ما يجمعهما من روابط أخوية وأهداف استراتيجية.

وأضاف: أود التأكيد على أننا فى مصر والأردن، وأقول ذلك فى لقاءاتى مع أخى الدكتور بشر الخصاونة، رئيس الوزراء الأردنى، نعمل كفريق واحد، فنحن نبذل كل ما فى وسعنا من أجل تحقيق مستويات معيشة أفضل لشعبى البلدين، خاصة فى ملف الحماية الاجتماعية، فى ظل هذه الظروف العالمية الصعبة.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولى على قوة علاقات الأخوة والتقدير التى تجمع بين الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأخيه الملك عبدالله الثانى، ولذا ينبغى البناء على هذه الصلات القوية بين زعيمى البلدين من أجل مزيد من التعاون فى شتى المجالات.

كما تطرق إلى تنامى العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات، مُعربا عن شكره للرعاية الكريمة التى يحظى بها المواطنون المصريون العاملون فى الأردن من جانب الحكومة الأردنية فى ظل توجيهات جلالة الملك عبد الله الثانى.

وفى الوقت نفسه، أكد مدبولى على الدور المهم للمجالس النيابية فى توطيد العلاقات بين البلدين، لافتا فى هذا الصدد إلى ما تشهده العلاقات بين البرلمان المصرى ومجلس النواب الأردنى من تعاون وثيق فى ظل ما يجمع الشعبين الشقيقين من روابط، وأخذاً فى الاعتبار تشابه التحديات التى تواجه البلدين.

وأشار رئيس الوزراء إلى التعاون القائم بين مصر والأردن والعراق فى إطار آلية التعاون الثلاثى، كما تطرق إلى مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى القمة التى استضافتها الأردن يوم 20 ديسمبر 2022، والتأكيد على ضرورة مواصلة مصر والأردن والعراق الدفع باتجاه ترجمة المشروعات المنبثقة عن آلية التعاون الثلاثى إلى مشروعات فعلية على الأرض.

وخلال اللقاء، أثنى رئيس مجلس النواب الأردنى على عمق العلاقات التى تربط مصر والأردن، مؤكدا أن "الدبلوماسية البرلمانية" تعد إحدى أدوات تعزيز التعاون بين البلدين، لافتا إلى أنه بحث مع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، سبل تعزيز الصداقة بين البرلمانين المصرى والأردنى.

وقال: "لمصر وللثقافة المصرية تأثير عظيم على الأردن والعرب جميعا، مشيرا إلى أن البرلمان الأردنى يقدر الدور المهم والحيوى الذى تؤديه الجالية المصرية فى مختلف النواحى الاقتصادية والتنموية فى الأردن".

وأكد أهمية مواصلة تفعيل آليات الشراكة الثلاثية بين مصر والأردن والعراق، والاستفادة من الإمكانات الضخمة التى تتوافر فى بلداننا، وهو ما يسهم فى تحقيق معدلات كبيرة من الاكتفاء الذاتى فى دولنا.

وفى غضون ذلك، أكد السفير أمجد العضايلة، سفير الأردن لدى مصر، أن الدولة المصرية استطاعت على مدار الأعوام الثمانية الماضية إنجاز مشروعات كبرى، منها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، و"حياة كريمة"، ومشروعات الطرق وغيرها، وهى إنجازات تمثل مصدر سعادة وفخر.