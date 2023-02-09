مدير تعليم الجيزة يوجه بمتابعة تسليم الكتب فى بداية الفصل الدراسى الثانى

جدة - نرمين السيد - وجه مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة أشرف سلومة بمتابعة تسليم كتب الفصل الدراسى الثانى فى أول يوم بالفصل الدراسى الثانى، والاهتمام بالإشراف اليومى داخل المدارس ومتابعة سلامة المبانى وتنفيذ الصيانة البسيطة.





جاء ذلك خلال اجتماع مدير المديرية اليوم الخميس، بمدرسة السعيدية مع مديرى عموم الجيزة ووكلاء الإدارات ومجالس الآباء والأمناء، ومديرى المرحلة الثانوية وموجهى المواد؛ لمناقشة الاستعدادات وجاهزية المدارس لاستقبال النصف الثانى من العام الدراسى 2023.

ووجه سلومة، الشكر للجميع على ما بذلوه من جهد وعمل طوال فترة الفصل الدراسى الأول، حيث تمت مناقشة الجوانب الإيجابية وإلقاء الضوء على السلبيات البسيطة التى حدثت لتجنبها فى الفصل الدراسى الثانى.

وكلف مديرى العموم بتحليل نتيجة الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل من الرابع الابتدائى وحتى الثانى الثانوى والشهادة الإعدادية ومتابعة المدارس التى لم تحقق النسب المقبولة ومتابعة التوجيهات للمواد ذات النسب المنخفضة، ومتابعة المدارس والتنبيه على الانتهاء من المناهج وفقًا للخطة الموضوعة.

وشدد على المتابعة الدقيقة للمدارس والتأكيد على الالتزام بمواعيد دخول وخروج الطلاب، ومتابعة سد العجز من قبل التوجيهات وتكثيف نشر التوعية للطلاب وتجهيز خطة إخلاء فى حال حدوث أية كوارث، والتأكيد على تواجد الحراسة الليلية منعًا للسرقات، واتباع الإجراءات الاحترازية ونظافة الفصول ودورات المياه وتطهيرها وتعقيمها، حرصًا على سلامة الطلاب.

وأكد الالتزام بتفعيل المجموعات الداعمة وأن تكون داخل نفس المدارس لطلاب النقل واختيار مدارس مجهزة داخل كل إدارة تعليمية لطلاب الشهادات، وتقييم مديرى الإدارات وحركة تغيير وتدوير للقيادات بناءً على تقييم الأداء بنهاية الفصل الدراسى الثانى، وإنهاء حركة التنقلات لتسكين المعلمين الجدد مع التنسيق وفقا لأعدادهم فى كل مديرية.

ووجه بتنظيم مسابقة الإدارة التعليمية المتميزة، لخلق حالة تنافسية بين الإدارات التعليمية وتفعيل المرحلة الثالثة من تطبيق يوم الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية فى المدارس، مشددا على إجراء امتحانات النقل لشهر فبراير خلال الأسبوع الأول من مارس المقبل بمنهج شهر فبراير والأسبوع الأول من مارس، وإجراء امتحان مارس فى الأسبوع الأول من أبريل القادم بمنهج شهر مارس وأول إبريل، والتشديد على عدم تحويل أى طالب فى الصف الثالث الثانوى.