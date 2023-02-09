انت الان تتابع خبر وظائف القوى العاملة لذوي الهمم بالقاهرة.. رواتب تبدأ من 2900 جنيه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت الإدارة العامة للتشغيل في وزارة القوى العاملة، عن وجود وظائف خالية لذوي الهمم، والتي تتم بالتعاون مع شركة ليونى وايرنج سيستم، في المنطقة الحرة بمدينة نصر، في محافظة القاهرة، ونرصد الآن في هذا التقرير كافة تفاصيل تلك الوظائف حسب ما جاء في بيان رسمي، والتي تكون على النحو التالي.

كما إنه قد تم توفير عدد 120 فرصة عمل لذوي الهمم من أصحاب الإعاقة السمعية، والذين يكونوا من حملة المؤهلات المتوسطة لمهنة عامل نسيج، ويجب أن يكون سن المتقدم من 18 عام حتى 30 عام، ورواتب تبدأ من 2943 جنيها أساسي.

فيما يحصل أيضا المتقدم عن قبوله بالوظيفة، على بدلات وحوافز شهرية، وتأمين اجتماعي وصحي، وأوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بوزارة القوى العاملة، بإن أعلنت عن تلك الوظائف الخالية، في إطار حرصها على توفير فرص عمل لذوي القدرات الخاصة لدمجهم في المجتمع.

كيفية التقديم لوظائف وزارة القوى العاملة

وقالت إنه يتم التقديم لتلك الوظائف، من خلال الذهاب إلى الإدارة العامة للتشغيل في ديوان عام الوزارة، على العنوان 3 شارع يوسف عباس مدينة نصر محافظة القاهرة، أو يمكن للمتقدم التواصل مع الشركة عن طريق رقم 01028385066.