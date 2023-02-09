سويلم يقوم بجولة مفاجئة بمقر هيئة حماية الشواطئ

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 فبراير 2023 04:27 مساءً - - الدكتور سويلم يوجه بسرعة تنفيذ توصيات لجنة المعاينة المشكلة من هيئة حماية الشواطئ والمركز القومي لبحوث المياه ومحافظة الإسكندرية

- عمل رفع مساحى للمنطقة الشاطئية من المندرة حتى سيدي بشر ، وإعداد نموذج رياضى لتحديد البدائل المثلى لحماية المنطقة أثناء النوات لحين الإنتهاء من أعمال الحماية الرئيسية الجاري تنفيذها

- التوجيه بعمل تقييم شامل لأعمال الحماية علي البحر المتوسط ومدى كفاءتها في تأدية الغرض منها في مواجهة النوة السابقة وإعداد تقرير بذلك

- الإشادة بالإجراءات الفورية التي إتخذتها أجهزة الهيئة فور رصد الهبوط الحادث بسيدى بشر ، والتنسيق المتميز مع أجهزة محافظة الاسكندرية وإدارة مرور الإسكندرية وشركة المقاولون العرب

- نهو أعمال الحماية العاجلة والإضافية وإعادة تركيب الإنترلوك برصيف الكورنيش ورد الشيء لأصله

فور عودته من زيارته الرسمية لدولتى تنزانيا وبوروندى .. قام السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري بجولة مفاجئة صباح اليوم الخميس الموافق ٩ فبراير ٢٠٢٣ بمقر هيئة حماية الشواطئ لمتابعة منظومة العمل بالهيئة .

وصرح الدكتور سويلم أنه حريص على متابعة منظومة العمل بمختلف جهات الوزارة، والتواصل الدائم مع العاملين والإستماع لمطالبهم ومقترحاتهم بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص والصالح العام ، مع إستمرار الرقابة لتقييم مستويات الأداء ورفع كفاءة العمل .

وعقب الزيارة .. عقد الدكتور سويلم إجتماعاً لمتابعة أعمال الهيئة في مجال حماية الشواطئ المصرية ، وذلك بحضور السيد المهندس/ أحمد رشاد رئيس هيئة حماية الشواطئ وعدد من السادة قيادات الهيئة .

وإستعرض الدكتور سويلم خلال الإجتماع الإجراءات العاجلة التي قامت بها أجهزة الهيئة للتعامل مع الهبوط الذى حدث برصيف طريق الكورنيش بمدينة الإسكندرية لمسافة ٢٠ متر أمام شاطىء سيدى بشر ، والناتج عن الأمواج العاتية المصاحبة لنوة الكرم بالإسكندرية .

وقد أشاد الدكتور سويلم بالإجراءات الفورية التي إتخذتها أجهزة هيئة حماية الشواطئ بالإسكندرية فور رصد الهبوط الحادث بسيدى بشر ، حيث تم رفع حالة الطوارئ والتنسيق على الفور مع أجهزة محافظة الاسكندرية وتكليف شركة المقاولون العرب بتنفيذ أعمال حماية عاجلة للمنطقة المذكورة وإصلاح الهبوط الحادث بالرصيف ، والتنسيق مع السادة قيادات المحافظة وإدارة مرور الإسكندرية لتسهيل تنفيذ أعمال الحماية العاجلة وحركة سيارات نقل الأحجار والخرسانة ، وتم الانتهاء من تنفيذ الحماية العاجلة بإنزال كمية من الأحجار أعقبها صب كمية من الخرسانة العادية لسد أى فجوات يمكن أن تنفذ من خلالها مياه البحر ، وعقب ذلك مباشرة .. تم تنفيذ أعمال حماية إضافية بإستخدام كتل خرسانية زنة ٥ طن لإستكمال أعمال الحماية فى المنطقة المذكورة ، كما تم رفع الإنترلوك في منطقة الهبوط ودك الأرضية وصب طبقة خرسانة عادية وإعادة تركيب الإنترلوك برصيف الكورنيش لرد الشيء لأصله بعد نهو أعمال الحماية المذكورة .

وكان الدكتور سويلم قد وجه في حينه بتشكيل لجنة من هيئة حماية الشواطئ والمركز القومي لبحوث المياه (معهدى بحوث الإنشاءات والشواطئ) وممثلين عن محافظة الإسكندرية للمرور على المنطقة الشاطئية بالإسكندرية بالكامل للإطمئنان على المنطقة وتحديد أي إجراءات عاجلة للتعامل مع آثار النوة الحالية ، وقد قامت اللجنة بالمعاينة على الطبيعة وتحديد الأعمال العاجلة لتدعيم الحمايات القائمة بكورنيش الإسكندرية بمنطقة المندرة وسيدي بشر حتي المحروسة ، وقد أوصت اللجنة بعمل رفع مساحى للمنطقة الشاطئية من المندرة حتى سيدي بشر ، وإعداد نموذج رياضى لتحديد البدائل المثلى لحماية المنطقة أثناء النوات لحين الإنتهاء من اعمال الحماية الرئيسية الجاري تنفيذها حالياً ، وقد وجه الدكتور سويلم خلال الإجتماع بسرعة نهو تنفيذ التوصيات الواردة بتقرير اللجنة وإستمرار المتابعة بما يتم في هذا الشأن .

كما وجه الدكتور سويلم بعمل تقييم شامل لأعمال حماية الشواطئ علي البحر المتوسط ومدى كفاءتها في تأدية الغرض منها في مواجهة النوة السابقة وإعداد تقرير بذلك .