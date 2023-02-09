رئيس الرعاية الصحية يُثمِّن جهود هيئة الشراء الموحد في إنجاح النسخة الأولى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 فبراير 2023 04:27 مساءً - رئيس هيئة الرعاية الصحية: المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي يحقق طفرة كبيرة في التعاون المصري الأفريقي .. ويؤكد: فرصة لإنعاش الاستثمارات في مجالات الأدوية والأجهزة والتكنولوجيا الطبية كهدف استراتيجي للدولة المصرية

رئيس هيئة الرعاية الصحية: المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي علامة فارقة في التعاون بين جميع العاملين في قطاع الرعاية الصحية الحكومي والخاص للتطوير والابتكار في الرعاية الصحية بمصر وأفريقيا

رئيس هيئة الرعاية الصحية: استعراض رحلة النظام الصحي المصري الحديث بجناح هيئة الرعاية الصحية بنسخة المعرض الطبي الأفريقي هذا العام

رئيس هيئة الرعاية الصحية يُثمِّن دور هيئة الشراء الموحد في توفير احتياجات المنشآت الصحية بمعايير تكنولوجية عالمية .. واستعادة مكانة مصر لتصبح قبلة الطب والدواء والتكنولوجيا الطبية بالدول الأفريقية وبالمنطقة العربية والشرق الأوسط

قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي AFRICA HEALTH EXCON وُلِد عملاقًا في ضوء توجهات الدولة المصرية بالتوجه إلى أشقائنا في الدول الأفريقية، لتبادل الخبرات وتنشيط محاور التعاون المصري الأفريقي في مجال الأعمال والاستثمارات بقطاع الرعاية الصحية، وآخر تطورات التكنولوجيا الصحية في العالم.

وأشار، خلال مشاركته في المؤتمر التحضيري لإطلاق النسخة الثانية من المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي في شهر يونيو القادم، إلى استهداف إصدار النسخة الثانية من المؤتمر والمعرض الدولي Africa Health ExCon بشكل متكامل ومبني على النجاح الذي تم تحقيقه بالفعل في المؤتمر الأول بالعام الماضي، وتوقع أن يكون للمؤتمر عائد كبير وجرعة تنشيط لجميع الصناعات الطبية في مصر سواء المحلية أو الأجنبية رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها كافة دول العالم.

ولفت رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى أن النجاح الذي حدث بالمؤتمر العام الماضي أدى إلى أن يصبح منصة مصرية أفريقية دولية، ومشيرًا إلى أن التواجد من مختلف الجهات المعنية في الشأن الصحي، ومنها الشركات العاملة في قطاع الدواء والعقاقير الطبية والأجهزة والتكنولوجيا الطبية بالمؤتمر التحضيري للنسخة الثانية يؤكد على أن الدولة المصرية تتحرك في هذا الاتجاه بشكل واحد ما بين القطاع الحكومي والخاص بهدف استعادة مكانة الدولة المصرية في ريادة قطاع الدواء والأجهزة والتكنولوجيا الطبية بدول أفريقيا والمنطقة.

وتابع: أنه على مدى عهود طويلة مصر كانت في هذه المكانة التي تستعيدها لتصبح قبلة الطب والدواء والتكنولوجيا الطبية، بوجود مثل هذه المؤتمرات، وأيضًا بتعاون كافة الشركاء والفاعلين جنبًا إلى جنب مع الحكومة المصرية والتي تعمل يدًا بيد لإنجاح هذا المؤتمر، والذي يقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

واستكمل، أن جميع المناقشات التي تمت للتحضير للمؤتمر على كافة المستويات لإطلاق النسخة الثانية للمؤتمر، أكبر دليل على المجهود المبذول،ومشيرًا إلى أن المؤتمر فرصة كبيرة لكل العاملين في قطاع الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة والتكنولوجيا الطبية للتواصل بشكل أكثر فاعلية مع السوق الأفريقي والعالمي، ووجود أفكار جديدة وعلمية يتم تداولها بشكل متميز ومختلف، كما أنها تتيح فرصة أكبر لمقدمي الخدمات الصحية في تلك المجالات.

ونوه، إلى أن النسخة الثانية من المؤتمر ستتم بشكل أكثر تكاملًا، ومنصة شمولية بشكل أعمق، وهو ما يميز هذا المؤتمر وسط الدول العربية والأفريقية، موجهًا الشكر لهيئة الشراء الموحد، برئاسة اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة، على المجهود الكبير الذي تقوم به الهيئة والعاملين بها، والمسئولية الكبيرة التي تتحملها للتنسيق مع كافة الجهات، وتوفير احتياجات المنشآت الصحية من الأدوية والمستلزمات والأجهزة والتكنولوجيا الطبية بمعايير تكنولوجية عالمية، متمنيًا أن يصبح عائد هذا المؤتمر كبير للغاية على الحكومة المصرية، وعلى كافة الشركات التي تشارك في دعم هذا المؤتمر.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، قدرة مصر على نقل خبراتها في شتى مجالات الرعاية الصحية إلى الدول الأفريقية والمنطقة العربية والشرق الأوسط، لافتًا إلى جهود هيئة الرعاية الصحية لدعم الأشقاء في تلك الدول، ومنها إطلاق المؤتمر السنوي الأول للسياحة العلاجية بمشاركة 25 سفيرا من الدول الأفريقية في محافظة الأقصر، واستضافة وزير الصحة الليبي، إضافة إلى عدد من الزيارات الهامة الأخرى لزيارة المنشآت الصحية التابعة للهيئة والإطلاع على التجربة المصرية الرائدة في التغطية الصحية الشاملة.

وتابع: أن المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي علامة فارقة وفرصة لتكامل وتعاون الدول الأفريقية، لتعزيز الاستثمارات بالرعاية الصحية، ومنصة مثالية لاستعراض جهود وإنجازات الدولة المصرية في الدول الأفريقية وفي المنطقة العربية والشرق الأوسط، لافتًا إلى التغطية الصحية الشاملة وحوكمة النظام الصحي المصري والذي نجحت فيه مصر على مدار ال ٤ سنوات الأخيرة، نتيجة العمل بين جميع هيئات الصحة في تناغم وإشراك الفاعلين من القطاع الحكومي والخاص مما زاد من كفاءة تقديم الخدمات وصناعة السياسات بشكل أفضل.

وأكد، أن التواصل بين الهيئات والشخصيات الهامة في قطاع الرعاية الصحية بالدول الأفريقية هدف استراتيجي للمؤتمر، إلى جانب إنعاش الاستثمارات في قطاع الدواء والمستلزمات والأجهزة والتكنولوجيا الطبية، مشيرًا إلى اعتزام عرض رحلة النظام الصحي المصري، والشكل الحديث له، بداية من الرعاية الصحية الأولية، ومرورًا بالمستويات الأخرى للخدمة الرعاية "الثانوية، والثالثية"، وجميع محاور العمل، في جناح هيئة الرعاية الصحية بمعرض AFRICA HEALTH ExCon هذا العام.

تجدر الإشارة، إلى أنه شارك بالمؤتمر التحضيري للنسخة الثانية من المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي، اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان ممثلًا عن وزير الصحة والسكان، إضافة إلى عدد من رؤساء وقيادات وممثلي الشركات العاملة في قطاع الأدوية والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة والتكنولوجيا الطبية.