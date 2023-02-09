انت الان تتابع خبر أبرز تصريحات السيسي اليوم.. لو لقيت محل غالي متشتريش منه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال افتتاح المرحلة الثانية من المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز، اليوم الخميس الموافق 9 فبراير 2023، وقال المواطن عليه دور في الرقابة على الأسواق، والتي تتم بالتعاون مع جميع الأجهزة الرقابية في الدولة، على كافة محافظات الجمهورية.

أبرز تصريحات السيسي اليومووجه الرئيس السيسي للمواطن حديثه اليوم، وقال لو لقيت المحل ده غالي ماتشتريش منه، وبالنسبة لوزارة الداخلية بتطلع كل يوم تقول مسكنا ومسكنا بيطلع شكلنا وحش أوي، كل يوم في النشرة مسكنا كام واحد ماتمكسهم وخلاص.

وأضاف الرئيس خلال حديثه وقال، إنه لا يجوز التحدث بشكل كثير عن المواد الغذائية على القنوات التلفزيونية، وميصحش نتكلم عن حاجة الأكل في التلفزيون، الحاجة موجودة وإحنا صادقين جدا.

كلمة الرئيس السيسي اليوم

كما طمأن جميع الأهالي بتوفير السلع الغذائية الاستراتيجية لفترة مقبلة ومن ثم سيتم توفير أخرى، ورد رئيس الجمهورية أيضا على ما يتم تداوله من أنباء، بشأن عدم قدرة الدولة في السيطرة على الأسواق.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، بيقولوا الدكتور علي المصيلحي مش قادر يسيطر على الأسواق، وأضاف ده أمر لو تصورتوا إن إحنا ممكن كدولة سواء وزارة التموين أو الداخلية تقدر تسيطر عليه، ده أمر صعب.

تصريحات الرئيس السيسي اليوم

وأوضح قائلا، أنا عايز أقولكم النهاردة بنتكلم إن عند وزير التموين 20 أو 30 ألف منفذ غير منافذ القوات المسلحة ووزارة الداخلية وكله يمكن يوصل 40 ألف منفذ عشان نحاول نخفف من حجم الأزمة الكبيرة اللي بنتكلم فيها على مستوى العالم.