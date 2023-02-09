أسوان تستعد لبدء التأمين الصحى الشامل (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - تضع محافظة أسوان اللمسات الأخيرة، لإطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل، فى ظل التطور الطبى الشامل الذى تشهده مصر والطفرة الكبيرة بصعيد مصر، بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.





ويرصد "دوت الخليج" فى الفيديوجراف، أبرز الاستعدادات، بداية من إنشاء وتطوير 11 مستشفى و112 مركزا طبيا ووحدة صحية، وتسجيل مليون و160 ألف أسوانى بالمنظومة حتى اليوم، وبدء تشغيل 4 مستشفيات بشكل تجريبى ودعم المستشفيات بـ710 طبيب امتياز، وتشكيل مجلس إقليمى للصحة برئاسة المحافظ، وإنشاء مستشفيات الباطنة والاستقبال والطوارئ، وتوفير 310 أسرة جديدة وتطوير قسم العظام بطاقة 70 سريرا.

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