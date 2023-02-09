انت الان تتابع خبر فاتورة الغاز الطبيعي بتروتريد لشهر فبراير 2023.. استعلم وادفع بكل سهولة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير، كيفية الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي بتروتريد لشهر فبراير الحالي 2023، وكذلك طرق دفع الفاتورة تزامنا مع بدء تسجيل الاستهلاك أول الشهر الحالي، وتستمر حتى يوم 20 من الشهر الحالي، وسنتعرف الآن على طريقة الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي، وطرق دفع قيمة الفاتورة المستحقة، وجاءت كافة التفاصيل على النحو التالي.

كيفية الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي بتروتريد

يتم الدخول على موقع شركة بتروتريد من هنا

ومن ثم يتم وضع الأرقام الموجودة على عداد الغاز، ومنها شقة، عمارة، يومية، منطقة، قطاع، بلوك، محافظة.

ثم يتم الضغط على أعرض لإظهار قيمة فاتورة الغاز الطبيعي.

تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي

إدخال بعض البيانات المطلوبة لتسجيل القراءة.

وأخيرا الضغط على أيقونة حفظ، ليتم تسجيل قراءة عداد الغاز، ومن ثم دفعها بكافة الطرق المتاحة.

أرقام تسجيل قراءة الغاز بتروتريد

عبر موقع الشركة أو عبر تحميل تطبيق بتروميتر بالهواتف المحمولة.

االاستعلام عبر الرد الصوتي على رقم 09000727 في الهاتف الأرضي، أو رقم المحمول على رقم 5727.

عبر مكاتب البريد، والاستعلام من خلال الاتصال برقم 1122.

طرق سداد فاتورة الغاز الطبيعي فبراير 2023

سداد الفاتورة عبر الدخول على الرابط التالي من هنا.

ومن ثم يتم الضغط على خانة الدفع، وتكون عبر البطاقة الائتمانية الخاصة بالشخص.

واستكمال باقي الخطوات لدفع قيمة الفاتورة.

السداد عبر محفظة BM WALLET.

كما يتم الدفع عبر شركات التحصيل الإلكتروني المختلفة، ومنها فوري، وأمان، وبي، وخدماتي، وضامن، وممكن، ومصاري.

كيفية دفع فاتورة الغاز بتروتريد