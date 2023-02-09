وزير الخارجية يتلقى اتصالاً من وزير خارجية صربيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 فبراير 2023 03:29 مساءً - تلقى السيد سامح شكري وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية صربيا "إيفيتسا داتشيتش" اليوم ٩ فبراير ٢٠٢٣.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين ناقشا عدد من ملفات العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دفعها قدماً، والتأكيد على أهمية استمرار البناء على زيارة السيد رئيس الجمهورية إلى صربيا في يوليو ٢٠٢٢، مع الإشادة بتطوير العلاقات الاقتصادية.

كما ناقش الوزيران التعاون القائم بين البلدين في المحافل والمنظمات الدولية، وسبل تعزيز الدعم المتبادل فيما بينهما في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الخارجية بأنه تم الاتفاق في نهاية الاتصال على مواصلة وتيرة التنسيق والزيارات المتبادلة خلال المرحلة القادمة.