وزير الصحة يستقبل مجدى يعقوب لمتابعة إنشاء مركز طبى لزراعة الأعضاء

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، السير الدكتور مجدى يعقوب جراح القلب العالمى، لبحث ومتابعة معدلات الإنجاز بمشروع إنشاء مركز طبى متخصص بمجال زراعة ونقل الأعضاء وتوافق الأنسجة بمصر وفقًا للمقاييس العالمية.





ووجه الدكتور خالد عبدالغفار، الشكر إلى السير مجدى يعقوب، لجهوده وإسهاماته الكبيرة وإنجازاته بملف جراحات القلب، وباعتباره نموذجًا وقدوة مشرفة لجمهورية مصر العربية، بمجال جراحات القلب.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الاجتماع تناول بحث معايير وضوابط منظمة لعملية زراعة الأعضاء، مضيفًا أن الجانبين بحثا الاتفاق حول ترتيب ملفات العمل بزراعة الأعضاء، وفقًا لأطر تشريعية لإدارة الملف، بما ييسر على المريض المصرى إجراءات التبرع ويضمن حصوله فى حقه الصحى بزراعة الأعضاء، منوهًا إلى أنه يتم تحديد واختيار المرضى، وفقًا للأولويات والاحتياجات الصحية لكل مريض، وذلك من خلال قاعدة البيانات الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية ل "قوائم الانتظار".

وأوضح، أن الوزير، أكد على ضرورة إنشاء قاعدة بيانات مميكنة تضم الملف الطبى للمريض، وتستهدف تنظيم وتنسيق عمليات زراعة الأعضاء بين المرضى، مؤكدًا أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بملف زراعة الأعضاء بمصر، وتضع على عاتقها مسؤولية تذليل العقبات وتقديم كافة سبل الدعم اللازمة لتيسير العمل بهذا الملف الهام.

وأضاف «عبدالغفار» أن القطاع الصحى المصرى، يمتلك مهارات وكوادر مميزة، بما يؤهلها لأن تصبح مركزًا إقليميًا لزراعة الأعضاء بكافة التخصصات، موضحًا أهمية توافر الأبحاث اللازمة لمساعدة الفرق الطبية للعاملين بهذا التخصص الطبى، والاستفادة من تجارب الدول الرائدة بهذا الملف عالميًا، والعمل على تبادل الخبرات والثقافات المحلية والدولية بزراعة الأعضاء.

ولفت إلى أن الاجتماع تناول أهمية التعاون فى نشر ثقافة التبرع بالأعضاء بين المواطنين، باعتبارها تمثل ضرورة حياتية، وتساهم فى إنقاذ حياة المواطنين، والحفاظ على الحالة الصحية لهم.

ومن جانبه وجه جراح القلب العالمى، الشكر إلى وزير الصحة والسكان، لحرصه على التطوير فى المنظومة الصحية، وتوفير كافة سبل الدعم لخدمة المرضى، مؤكدًا أن الدولة المصرية تمتلك كوادر طبية مميزة وحريصة على التطوير من مهاراتها المهنى والعلمى، بما يجعل مصر بأوائل الصفوف المتقدمة عالميًا بالمجال الصحى.