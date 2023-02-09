الرعاية الصحية تثمن جهود هيئة الشراء الموحد فى إنجاح المؤتمر الطبى الإفريقى

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أن المعرض والمؤتمر الطبى الإفريقى AFRICA HEALTH EXCON ولد عملاقا فى ضوء توجهات الدولة المصرية بالتوجه إلى أشقائنا فى الدول الإفريقية، لتبادل الخبرات وتنشيط محاور التعاون المصرى الإفريقى فى مجال الأعمال والاستثمارات بقطاع الرعاية الصحية، وآخر تطورات التكنولوجيا الصحية فى العالم.





وأشار، خلال مشاركته فى المؤتمر التحضيرى لإطلاق النسخة الثانية من المعرض والمؤتمر الطبى الإفريقى فى شهر يونيو المقبل، إلى استهداف إصدار النسخة الثانية من المؤتمر والمعرض الدولى Africa Health ExCon بشكل متكامل ومبنى على النجاح الذى تم تحقيقه بالفعل فى المؤتمر الأول بالعام الماضى، وتوقع أن يكون للمؤتمر عائد كبير وجرعة تنشيط لجميع الصناعات الطبية فى مصر سواء المحلية أو الأجنبية رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها كل دول العالم.

ولفت رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى أن النجاح الذى حدث بالمؤتمر العام الماضى أدى إلى أن يصبح منصة مصرية أفريقية دولية، ومشيرا إلى أن التواجد من مختلف الجهات المعنية فى الشأن الصحى، ومنها الشركات العاملة فى قطاع الدواء والعقاقير الطبية والأجهزة والتكنولوجيا الطبية بالمؤتمر التحضيرى للنسخة الثانية يؤكد على أن الدولة المصرية تتحرك فى هذا الاتجاه بشكل واحد ما بين القطاع الحكومى والخاص بهدف استعادة مكانة الدولة المصرية فى ريادة قطاع الدواء والأجهزة والتكنولوجيا الطبية بدول أفريقيا والمنطقة.

وتابع: أنه على مدى عهود طويلة مصر كانت فى هذه المكانة التى تستعيدها لتصبح قبلة الطب والدواء والتكنولوجيا الطبية، بوجود مثل هذه المؤتمرات، وأيضا بتعاون كافة الشركاء والفاعلين جنبا إلى جنب مع الحكومة المصرية والتى تعمل يدا بيد لإنجاح هذا المؤتمر، والذى يقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

واستكمل، أن جميع المناقشات التى تمت للتحضير للمؤتمر على كل المستويات لإطلاق النسخة الثانية للمؤتمر، أكبر دليل على المجهود المبذول، ومشيرا إلى أن المؤتمر فرصة كبيرة لكل العاملين فى قطاع الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة والتكنولوجيا الطبية للتواصل بشكل أكثر فاعلية مع السوق الأفريقى والعالمى، ووجود أفكار جديدة وعلمية يتم تداولها بشكل متميز ومختلف، كما أنها تتيح فرصة أكبر لمقدمى الخدمات الصحية فى تلك المجالات.

ونوه، إلى أن النسخة الثانية من المؤتمر ستتم بشكل أكثر تكاملا، ومنصة شمولية بشكل أعمق، وهو ما يميز هذا المؤتمر وسط الدول العربية والأفريقية، موجها الشكر لهيئة الشراء الموحد، برئاسة اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة، على المجهود الكبير الذى تقوم به الهيئة والعاملين بها، والمسئولية الكبيرة التى تتحملها للتنسيق مع كافة الجهات، وتوفير احتياجات المنشآت الصحية من الأدوية والمستلزمات والأجهزة والتكنولوجيا الطبية بمعايير تكنولوجية عالمية، متمنيا أن يصبح عائد هذا المؤتمر كبير للغاية على الحكومة المصرية، وعلى كافة الشركات التى تشارك فى دعم هذا المؤتمر.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، قدرة مصر على نقل خبراتها فى شتى مجالات الرعاية الصحية إلى الدول الأفريقية والمنطقة العربية والشرق الأوسط، لافتا إلى جهود هيئة الرعاية الصحية لدعم الأشقاء فى تلك الدول، ومنها إطلاق المؤتمر السنوى الأول للسياحة العلاجية بمشاركة 25 سفيرا من الدول الأفريقية فى محافظة الأقصر، واستضافة وزير الصحة الليبى، إضافة إلى عدد من الزيارات الهامة الأخرى لزيارة المنشآت الصحية التابعة للهيئة والإطلاع على التجربة المصرية الرائدة فى التغطية الصحية الشاملة.

وتابع: أن المعرض والمؤتمر الطبى الأفريقى علامة فارقة وفرصة لتكامل وتعاون الدول الأفريقية، لتعزيز الاستثمارات بالرعاية الصحية، ومنصة مثالية لاستعراض جهود وإنجازات الدولة المصرية فى الدول الأفريقية وفى المنطقة العربية والشرق الأوسط، لافتا إلى التغطية الصحية الشاملة وحوكمة النظام الصحى المصرى والذى نجحت فيه مصر على مدار الـ4 سنوات الأخيرة، نتيجة العمل بين جميع هيئات الصحة فى تناغم وإشراك الفاعلين من القطاع الحكومى والخاص مما زاد من كفاءة تقديم الخدمات وصناعة السياسات بشكل أفضل.

وأكد، أن التواصل بين الهيئات والشخصيات الهامة فى قطاع الرعاية الصحية بالدول الإفريقية هدف استراتيجى للمؤتمر، إلى جانب إنعاش الاستثمارات فى قطاع الدواء والمستلزمات والأجهزة والتكنولوجيا الطبية، مشيرا إلى اعتزام عرض رحلة النظام الصحى المصرى، والشكل الحديث له، بداية من الرعاية الصحية الأولية، ومرورا بالمستويات الأخرى للخدمة الرعاية "الثانوية، والثالثية"، وجميع محاور العمل، فى جناح هيئة الرعاية الصحية بمعرض AFRICA HEALTH ExCon هذا العام.

تجدر الإشارة، إلى أنه شارك بالمؤتمر التحضيرى للنسخة الثانية من المعرض والمؤتمر الطبى الأفريقى، اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان ممثلا عن وزير الصحة والسكان، إضافة إلى عدد من رؤساء وقيادات وممثلى الشركات العاملة فى قطاع الأدوية والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة والتكنولوجيا الطبية.