ناقشا تطوير العلاقات.. وزير الخارجية يتلقى اتصالا من نظيره الصربى

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين ناقشا عددا من ملفات العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دفعها قدماً، والتأكيد على أهمية استمرار البناء على زيارة رئيس الجمهورية إلى صربيا فى يوليو 2022، مع الإشادة بتطوير العلاقات الاقتصادية.
كما ناقش الوزيران التعاون القائم بين البلدين فى المحافل والمنظمات الدولية، وسبل تعزيز الدعم المتبادل فيما بينهما فى القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف المتحدث الرسمى باسم الخارجية، بأنه تم الاتفاق فى نهاية الاتصال على مواصلة وتيرة التنسيق والزيارات المتبادلة خلال المرحلة القادمة.
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