خراطة وتبريد.. تسليم شهادات المتدربين بـ«ابدأ» فى سوهاج

جدة - نرمين السيد - وكانت مبادرة "ابدأ حياة" تمت بالشراكة مع شركة "ابدأ" ومحافظة سوهاج، وهى فى إطار تدريب وتأهيل العمالة المصرية لإحتياجات سوق العمل المحلية والعالمية، كما نوهت المبادرة عن وجود خطوات جديدة فى القريب العاجل.

يذكر أن مبادرة "ابدأ حياة" المنبثقة من المبادرة الرئاسية "ابدأ " والخاصة بتطوير الصناعة المصرية ورفع شعار "صنع فى مصر" بمختلف المجالات تأتى تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.

وتتكامل أهداف المبادرة مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادى والاجتماعى المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار فى المجال الصناعى.

وتنقسم محاور عمل المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" إلى 3 محاور، وهى محور المشروعات الكبرى، ومحور دعم الصناعات، ومحور البحث والتطوير والتدريب.

وفيما يخص محور البحث والتطوير والتدريب نجد الآتى:

يهدف هذا المحور إلى توفير التدريب الفنى والمهنى والتثقيفى للعمالة المصرية وفقا للمقاييس الدولية، بالإضافة لتوفير فرص العمل اللائقة بمعدلات عائد مناسبة تؤمن حياة كريمة للعامل المصرى، كما تسعى نحو تغيير الصورة الذهنية والنظرة المجتمعية تجاه العمالة الفنية، فضلا عن تحقيق الاستدامة من خلال تطوير مؤسسات التعليم الفنى والتدريب المهنى التابعة للدولة واعتمادها طبقا للمعايير الدولية، كذلك دعم المصانع المتعثرة، من خلال إيجاد أنسب الحلول لمشكلاتها بطريقة علمية عملية حديثة وبأقل تكلفة ممكنة.

وفيما يلى نستعرض أهم ما حققته "ابدأ" خلال 3 أشهر فى مجال البحث والتطوير والتدريب:



بدء المرحلة الأولى من مبادرة "ابدأ حياة" بمحافظة سوهاج يوم 21 أكتوبر 2022، بالتعاون مع "حياة كريمة" والتى تضمنت برنامج تدريبى مهنى متكامل للشباب فى إطار تحقيق التمكين الاقتصادى للفئات المستهدفة، وتم تدريب الشباب داخل سيارة التدريب على مجموعة من الحرف المختلفة مثل تصليح الأجهزة المنزلية، واللحام والألوميتال والمهن الحرفية الأخرى، بالإضافة إلى عقد محاضرات توعوية وتثقيفية، علاوة على وجود برنامج رياضى وترفيهى شامل، وورش ثقافية حول العديد من الموضوعات مثل تصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإدمان، وغيرها

جاء ذلك بمشاركة فعالة من محافظة سوهاج والتى قدمت كل سبل الدعم والتسهيلات لتقديم التدريب الخاص بتأهيل العمالة المصرية طبقا لاحتياجات سوق العمل المحلية والعالمية.

كما أعلنت مبادرة "ابدأ" بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة"ومحافظة "الدقهلية"عن بدء فعاليات الدورة الثانية من التدريب المهنى والتثقيفى لمجموعة من الشباب من خلال عقد عدد من ورش العمل ومحاضرات توعوية وتثقيفية توفر لهم فرص عمل لائقة تؤمن لهم ولأسرهم حياة كريمة.

ووقعت شركة "ابدأ" لتنمية المشروعات والتى تعد الذراع التنفيذى لمبادرة "ابدأ" ممثلة فى شركة "بيكو" – والتى تعد أحدى الشركات الرائدة فى مجال المعدات الصناعية الثقيلة وصيانتها – برتوكول تعاون مع "الجهاز المركزى للتعمير" التابع لوزارة الإسكان لوضع السياسات والخطط الاستراتيجية لتوفير وإتاحة مراكز التدريب الحرفى، والتخصصى لتأهيل وتدريب الشباب على حرف التشييد والبناء المتعددة، بالإضافة لتدريبهم على قيادة وتشغيل، وصيانة المعدات الثقيلة المختلفة، لتنمية وتطوير قطاع التشييد والبناء، وتوفير العديد من فرص العمل.