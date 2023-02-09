الرئاسة تنشر صور افتتاح السيسى المرحلة الثانية من مدينة سايلو فودز (صور)

جدة - نرمين السيد - ونشر المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمى، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، صورا من افتتاح المرحلة الثانية من مدينة سايلو فودز.

جدير بالذكر أن افتتاح المرحلة الأولى من "سايلو فودز" كان فى أغسطس 2021 وشملت مطحنًا للدقيق و14 صومعة بطاقة تخزينية 70 ألف طن قمح، ومصنع البسكويت الخاص بالتغذية المدرسية، ومصنع المكرونة، ومصنع المخبوزات، ومصنع الدوبلكس والعبوات المرنة، بالإضافة إلى المنشآت الإدارية والخدمية.

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