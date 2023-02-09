الهيئة الإنجيلية تشارك فى «المبادرون» لمساعدة ذوى الهمم

جدة - نرمين السيد - شاركت وحدة التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، فى مؤتمر ومعرض "المبادرون" فى نسخته الثانية تحت عنوان "الأدوات والتقنيات المساعدة للأشخاص ذوى الإعاقة 2023"، وهو المؤتمر السنوى للأشخاص ذوى الاعاقة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.





وعرضت الهيئة الإنجيلية بالمعرض خبراتها فى مجال إتاحة البيئة لتكون دامجة للأشخاص ذوى الإعاقة داخل المجتمع المصرى، وإزالة معوقات البيئة من خلال تطبيق نماذج إتاحة داخل المؤسسات العامة والجامعات المصرية بتطبيق كود الإتاحة المصرى، وتوفير المعينات والأجهزة الحركية من خلال مصنع إرادة.

ومن ناحيتها، قالت مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة الإنجيلية "تعمل الهيئة على إتاحة المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة البصرية والسمعية والإعاقات الذهنية من خلال استخدام البرامج الناطقة وطريقة برايل ولغة الإشارة وطريقة القراءة السهلة للإعاقات الذهنية، كما تقدم الهيئة تدريبا للأشخاص ذوى الإعاقة البصرية من تعلم طريقة برايل والبرامج الناطقة وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة السمعية على تعلم لغة الإشارة".

كما قدمت الهيئة الإنجيلية خلال المعرض، طرق إتاحة الأماكن العامة التى يتردد عليها الأشخاص ذوو الإعاقة البصرية، بجانب توفير قوائم المطاعم بطريقة برايل ونشر الوعى العام من نشرات مصممة بطريقة برايل التى تخص التوعية فى أثناء جائحة كورونا.

وحضر المعرض وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة نيفين القباج، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمشاركة العديد من الجمعيات التى تساعد الأشخاص ذوى الإعاقة والشركات التى تدعم الأدوات والتقنيات المساعدة للأشخاص ذوى الإعاقة.