«القوى العاملة» تعلن عن 120 فرصة عمل لذوى الهمم بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - أعلنت الإدارة العامة للتشغيل،بوزارة القوى العاملة،عن توفير 120 فرصة عمل لذوى الهمم من أصحاب الإعاقة السمعية، من حملة المؤهلات المتوسطة للعمل على مهنة عامل نسيج، بالتعاون مع شركة "ليونى وايرنج سيستم" بالمنطقة الحرة بمدينة نصر بالقاهرة.





وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة أنه سيتم الإعلان اليوم عن هذه الفرصة فى إطار حرص الشركة على توفير فرص عمل تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بذوى القدرات الخاصة ودمجهم فى المجتمع عن طريق برامج تدريب مناسبة او توفير فرص عمل لائقة تحسن من مستويات معيشتهم وتوفر لهم الحياة الكريمة.

وأوضحت مدير عام الادارة أنه تم توفير فرص العمل للشباب ذوى الإعاقة من سن 18 إلى 30 سنة برواتب تبدأ من 2943 جنيها كراتب أساسى، بالإضافة إلى بدلات وحوافز شهرية، وتأمين اجتماعى وصحى، وقالت إنه يتم التقديم من خلال الإدارة العامة للتشغيل بديوان عام الوزارة وعنوانه.

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