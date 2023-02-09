وفد إعلامى سودانى: «القاهرة الإخبارية» صوت الشعوب العربية (صور)

جدة - نرمين السيد - أشاد وفد إعلامى سودانى، ضم الكاتب الصحفى عثمان ميرغنى رئيس تحرير جريدة التيار السودانية، والكاتب الصحفى السمانى عوض الله رئيس تحرير موقع الحاكم، بانطلاق قناة "القاهرة الإخبارية"، وما لمسوه من التجهيزات التقنية عالية المستوى، والاستوديوهات المجهزة بأحدث إمكانيات العرض، بالإضافة إلى ضمها عدد مميز من الإعلاميين والمراسلين حول العالم.





جاء ذلك خلال استقبال الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، رئيس قطاع الأخبار فى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بمقر قناة "القاهرة الإخبارية"، بالوفد، حيث تباحثوا خلال اللقاء الاستفادة من قطاع أخبار المتحدة للخدمات الإعلامية لتدريب الصحفيين والكوادر الإعلامية السودانية، من خلال عقد دورات تدريبية بالقاهرة والخرطوم على التحرير الصحفى والتقديم الإذاعى والتلفزيونى.

وأعرب الكاتب الصحفى عثمان ميرغنى رئيس تحرير جريدة التيار السودانية، عن سعادته بالتجهيزات عالية المستوى، وذلك خلال تفقده استوديوهات القناة، وما شاهده من مستوى احترافى عالٍ للعاملين بها، ما يعتبر امتدادًا لريادة الإعلام المصرى على مدار العقود الماضية.

وعبر "ميرغنى" عن سعادته بانطلاق "القاهرة الإخبارية"، خاصة أن الإعلام العربى فى حاجة لصوت يعبّر عن آمال وتطلعات الشعوب العربية، معبرًا عن سعادته بزيارة قناة "القاهرة الإخبارية"، ومشيدًا بالإمكانات المتطورة للقناة وهو ما عهدناه عن الإعلام المصرى الذى يمثّل صوت الشعوب العربية واستقرارها وأنها ولدت عملاقة فى زمن قياسى.

وأكد الكاتب الصحفى السمانى عوض الله رئيس تحرير موقع الحاكم، سعادته بزيارة مقر قناة "القاهرة الإخبارية" والمستوى المتقدم الذى شاهده، مشيدًا بالتطور الكبير الذى يدل على أن الإعلام المصرى متطور بشكل كبير جدًا، وأكد أن السودان ومصر فى حاجة للإعلام الإيجابى الداعم للعلاقات بين الدول العربية.

وأكد الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، رئيس قطاع الأخبار فى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال اللقاء، أن قناة "القاهرة الإخبارية" لديها عدة مكاتب إقليمية منها مكاتب فى لندن وواشنطن والخرطوم، مضيفًا أن القناة استغرقت 3 أشهر فى التجهيزات قبل الانطلاق، وكانت تتم بشكل مدروس وممنهج، وفى منحنى زمنى محدد.

وأشار " الطاهرى" إلى أن القناة تعمل أيضًا على التدريب المستمر لكوادرها، وتم تدريب أكثر من 200 كادر إعلامى خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أننا لن نتأخر أبدا فى التدريب المستمر لكوادر القناة؛ ليواكبوا تطورات صناعة المهنة عالميًا، والاعتماد على الشباب إلى جانب أساتذة وخبرات إعلامية مصرية كبيرة.

وأوضح أن شخصية القناة لا تنفصل عن شخصية العاصمة القاهرة، التى تتمثل فى "السلام، والتنمية، والاستقرار"، والعمل على إنتاج ومعالجة الأخبار على مدار الساعة بالقدر الذى يلبى تطلعات المشاهد عربيا وعالميا.