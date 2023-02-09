التحالف الوطنى للعمل الأهلى يوزع لحوما على 820 أسرة فى الغربية

جدة - نرمين السيد - وزعت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، بالتعاون مع جمعية الأورمان، 1640 كيلوجرام لحوم على 820 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا فى منطقتى الجمهورية والشعبية، وعزبة تومه وقريتى كفر حجازى وصفط تراب مركز المحلة بمحافظه الغربية، تماشيا مع جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.





وبدوره قال أحمد حمدى عبدالمتجلى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، إن توزيع اللحوم جاء تنفيذا لتوجهات الدولة بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا، ولرفع العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم، وتماشيا مع جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وفقا لخطة الحماية المدنية الخاصة بالتحالف والتى تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا بجميع مراكز وقرى محافظة الغربية. وأشار إلى الجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدنى التى تسهم دائما فى إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجا، من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة.

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