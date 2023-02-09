القوى العاملة: مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى ينجح في حل مشكلة عاملين مع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 فبراير 2023 02:29 مساءً - تلقت وزارة القوى العاملة اليوم الخميس ،تقريراً من مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات ، بشأن متابعة إجراءات التنفيذ للمواطن ع .س . ص في الحصول على مستحقاته المالية الصادر بها حكم قضائي ضد شركته بالطرق الودية لتعذر التنفيذ من خلال الجهات الرسمية ، وسداد جزء من المستحقات يبلغ 5000 درهم تم تسليمها لصاحب الشكوى فوراً وتسليم باقي المبلغ في مصر ، بناء على رغبة صاحب الشكوى ، وكذلك بحث شكوى العامل أسعد ع . ع ، والذي يطلب مساعدته في الحصول على مستحقاته المالية الصادر بها حكم قضائي ضد صاحب العمل بمبلغ 5707 درهم ، وذلك في اطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة لتقديم الدعم والمساعدة لأبناء الجالية المصرية بدولة الامارات العربية والحصول على مستحقاتهم المتأخرة لدى جهات عملهم داخل الدولة .

وأوضحت الملحق العمالي حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بالإمارات إن المكتب نجح في متابعة إجراءات التنفيذ للمواطن ع .س . ص للحصول على مستحقاته المالية الصادر بها حكم قضائي حيث تم الاتفاق مع صاحب الشركة ( مصري ) على سداد جزء من المستحقات بإجمالى 5000 درهم تم تسليمها لصاحب الشكوى فورا وتسليم باقي المبلغ في مصر ، بناء على رغبة صاحب الشكوى، وكذلك عدم إنهاء إقامته ليتمكن من العمل لدى الغير والاستفادة بالمدة المتبقية في الإقامة .

وأضافت رئيس المكتب العمالى ، أن المكتب تابع شكوى واردة عبر الواتساب باسم أسعد ع . ع ، والذي يطلب مساعدته في الحصول على مستحقاته المالية الصادر بها حكم قضائي ضد صاحب العمل بمبلغ 5707 درهم ، وتعذر معه تنفيذ الحكم ، وبعد التواصل مع صاحب العمل للتسوية وافق على سداد المبلغ خلال أسبوع ، وقدم صاحب العمل طلب تقسيط المبلغ على أربع دفعات متساوية لوجود عدة قضايا أخرى عليه مع سداد 30% من المبلغ مقدما ، وتم الموافقة من المحكمة على طلب التقسيط وقام بالفعل بسداد مبلغ 1707 درهم مقدما والقسط الأول بمبلغ 1000 درهم اول فبراير الجارى ، وجاري سداد باقي المستحقات لخزينة المحكمة بواقع 1000 درهم مارس وابريل ومايو 2023 ، ونوهت إلى ان المكتب حريص ومستعد لخدمة العمالة المصرية المتواجدة في مدن دولة الامارات في جميع اماكن العمل ، والوفاء بجميع طلباتهم بالتنسيق مع الشركات والمؤسسات العاملين لديها .