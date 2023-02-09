وزير التنمية المحلية : إنتهاء فعاليات الجزء الثاني من دورة إعداد قادة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 فبراير 2023 02:29 مساءً - نسير بخطى متقدمة ومتسارعة للإرتقاء ورفع مهارات وكفاءة الصف الثاني من العاملين بالمحليات

تحفيز الأوائل بدورات متقدمة داخل مصر وخارجها و ترشيحهم لتولى مناصب قيادية

فى ضوء تكليفات السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالإرتقاء بالجهاز الإداري للدولة الذي يعتبر من أهم ركائز التقدم و التطور ، وتنفيذاً لتعليمات د. مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالعمل على رفع كفاءة العنصر البشري والعمل على بناء قيادات شابة مؤهلة للعمل فى الجمهورية الجديدة ، و تكون قادرة على النهوض بمختلف القطاعات والخدمات المقدمة للمواطنين ، و كسب رضاها ، خاصة مع التوسع فى ميكنة الخدمات ، والتحول الرقمي لسرعة الانجاز و دقة العمل....

احتفلت وزارة التنمية المحلية اليوم ، بإنتهاء فعاليات الجزء الثاني من دورة إعداد قادة المستقبل والتي استمرت لمدة 3 أسابيع بإجمالي 170 ساعة تدريب ، واستفاد منها 73 متدرب من ديوان عام الوزارة وجميع المحافظات .

و أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن الوزارة تسعى من خلال ذراعها التدريبي و هو مركز التنمية المحلية بسقارة ، لتنفيذ رؤية مصر 2030 والتي تهدف إلي رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة ، وخلق كوادر قيادية وشبابية مدربة ومؤهلة للتعامل بكافة الأساليب الحديثة باعتبارهم قادة المستقبل وأساس تقدم الدولة ، لافتا الى أن الخطة التدريبية للمحليات ، تتضمن تنفيذ دورة إعداد قادة المستقبل سنويا ، لتأهيل صف ثان مؤهل لشغل مناصب قيادية فى المحليات ، كما يتم التنسيق مع المراكز التدريبية التابعة للمحافظات على تنفيذ دورات تدريبية موازية لرفع مهارات العاملين بها من الشباب و تأهيلهم كصف ثان ، بما يتناسب مع الجمهورية الجديدة التى تعمل الوزارة على تنفيذها فى المحليات.

و أشار اللواء هشام آمنة ، الى أن الوزارة تقوم بتحفيز الأوائل المتميزين في هذه الدورة بالحصول علي دورات تدريبية متقدمة داخل مصر وخارجها ، كما يتم ترشيح من يجتاز الدورة كاملة بأداء متميز لتولي مناصب قيادية في الوزارة والمحافظات ، وتعيينهم مساعدين لرؤساء الأحياء والمدن ، موضحا أن الجزء الثاني من الدورة ركز على العديد من الموضوعات أهمها ، تخطيط المشروعات ، والتخطيط الاستراتيجي ، وإدارة الابتكار والإبداع والتميز المؤسسي ، واستشراف المستقبل ، والتفكير التحليلي للمشروعات ، وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتكتلات الإنتاجية ، والتسويق الإلكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي، وإدارة الأزمات والتعامل الإعلامي معها ، و منظومة البناء والتفتيش الهندسي الميداني ، وإدارة أصول الدولة ، وتعظيم الموارد الذاتية للمحافظات ، وسياسات واستراتيجيات التنمية المحلية الحديثة ، و آليات تعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، وتنمية مهارات إدارة الموارد البشرية والمهارات القيادية، والتعامل مع المنظمات الدولية والجهات المانحه والاتفاقات والمعاهدات الدولية .

و كلف الوزير المهندس صلاح شحاته مساعد الوزير للبنية المعلوماتية و التكنولوجية و المشرف على مركز سقارة بزيادة المساحة الزمنية المخصصة لورش العمل وجلسات المحاكاة ، لتطبيق ما يتم التدريب عليه نظريا ، و تنظيم زيارات ميدانية للأماكن المتميزة التي يتم تطويرها للاستفادة منها في تطوير جهات عمل المتدربين مشيراً إلى أن أهم ما يميز الجزء الثانى من دورة اعداد قادة المستقبل ، إعداد مشروعات تخرج جماعية وفردية من جانب المتدربين ، على ما تم التدريب عليه ، و إيجاد حلول من خارج الصندوق للمشكلات التى تواجهها الوحدات المحلية بالمحافظات.

وفى ذات السياق ... احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم أيضا بانتهاء فعاليات 3 دورات تدريبية تضمنها الاسبوع التدريبى الحالى ، وهى دورات : التعامل مع المواطنين من ذوي الهمم بلغة الإشارة بالمراكز التكنولوجية ، وتطوير مهارات وادارة منظومة تكافؤ الفرص ، وبرنامج تحليل مضمون الخطاب السياسى والإعلامى للمديرين والعاملين بإدارات العلاقات العامة وإدارات الإعلام ، واستفاد منها 84 متدرب من جميع المحافظات