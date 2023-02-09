وزير الشباب والرياضة يتابع معدلات تنفيذ القوافل التعليمية والتنويرية في عامها العاشر

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 فبراير 2023 01:28 مساءً - الدكتور أشرف صبحي :

-القوافل التعليمية تتخطي 100 ألف من طلاب الشهادة العامة بالمرحلتين الثانوية والإعدادية

-12 قافلة تعليمية في 12 محافظة ب16 قرية من قري حياة كريمة

- تتناول القوافل التعريف بالمشروعات القومية ومجهودات الدولة لرفع معدلات التنمية والانطلاقة الأولي للقوافل كانت من محافظة شمال سيناء في إطار توجيهات القيادة السياسية بالمحافظات الحدودية

- 500 ألف طالب وطالبة استفادوا من القوافل علي مدار الأعوام التسع الماضية

قام وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، صباح اليوم، بمتابعة تنفيذ مشروع القوافل التعليمية والتنويرية لطلاب الشهادة العامة بالمرحلتين الثانوية والإعدادية، والذي يُنفذ للعام العاشر علي التوالي تحت شعار "الجمهورية الجديدة.. العلم والعمل"، بالتعاون مع وزارتى "التربية والتعليم والتعليم الفنى، التنمية المحلية، وحدة تصدوا معنا "، تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي.

وقال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أن مشروع القوافل التعليمية والتنويرية يُعد أهم أحد البرامج والمشروعات التى تنفذها الوزارة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى حياة كريمة، والتى تحرص الوزارة على تجسيدها على أرض الواقع لما لها من نجاحات وتأثير كبير فى العملية التعليمية، ومن خلال رفع المعاناة عن الأسرة المصريه ومواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية ليحاضر بها صفوة من خبراء المواد الدراسية على مستوى الجمهورية.





ووجه صبحى شكره للقائمين على تنظيم تلك القوافل التى تسعى إلى الارتقاء بالمستوى التعليمى للطلاب ليحققوا نتائج متميزة من خلال محاضرات دراسية متنوعة يقدمها خبراء المواد الدراسية المختلفة لتقديم منتج تربوى متطور يستفيد منه الطلاب وتخفيفًا عن أولياء الأمور وبما يساهم فى تحقيق نتائج متميزة من خلال تقديم خدمة تعليمية مجانية للطلاب.

وأشار إلى أن تنفيذ القوافل، على مدار تسع أعوام متتالية، استفاد منه أكثر من 500 ألف طالب وطالبة، وأن هذا العام مقرر فيه الوصول إلى 300 ألف طالب، بمشاركة نخبة من الخبراء من المعلمين ذوي الكفاءة المهنية المتخصصين في المواد العلمية والأدبية المختلفة، ومقدمي البرامج التعليمية المتخصصة.

وأشاد الوزير بالانطلاقة الأولي للقوافل من محافظة شمال سيناء، وذلك في إطار حرص الوزارة على دعم البرامج والأنشطة الهادفة للكشف عن المواهب الإبداعية فى مختلف المجالات، والاهتمام بالمحافظات الحدودية فى هذه الأنشطة، ضمن خطة الدولة برعاية السيد الرئيس لدعم هذه المناطق وتطويرها والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة بها، موجهًا بضرورة عمل قوافل تعليمية للأندية.

ومن جانبه، توجه الأستاذ سيد مصطفي المشرف العام علي القوافل التعليمية، بالشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، علي دعمه الكامل بالقوافل، والتي تؤتي بثمارها دومًا وأصبحت محل إهتمام مختلف المحافظات بها واعتبارها من المشروعات القومية للدولة.

وتناول اللقاء أيضًا عددًا من المقترحات لتطوير الأداء بمشروع القوافل التعليمية ومنها؛ زيادة عدد أيام القوافل، بث الفعاليات أونلاين لباقي مراكز المحافظة المستهدفة لتعميم الإستفادة لأكبر عدد من الطلاب، ضرورة وجود رعاة للقوافل بالمحافظات، إضافة تدريب كيفية مواجهة الظواهر السلبية من خلال تواجد خبير تربوي نفسي، إنشاء لينك علي البوابة الإلكترونية للوزارة وصفحات السوشيال ميديا ومنصة كياني لوضع كل محتويات القوافل، بالإضافة إلي عمل قافلة خاصة بطلاب حلايب وشلاتين بالبحر الأحمر.

حضر اللقاء، الدكتور عبدالله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، الدكتور مصطفي مجدي معاون الوزير، سيد مصطفي المشرف العام على القوافل التعليمية، راندا البيطار مدير عام الإدارة العامة لبرلماني الشباب والطلائع، ولفيف من مسئولي ومشرفي القوافل بالوزارة.