القوى العاملة: تسليم شهادات إتمام التدريب لـ 90 خريجا بالتعاون مع برنامج...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 فبراير 2023 01:27 مساءً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة قنا بشأن تسليم خريجي الدورات التدريبية في مجال ( التبريد والتكييف و التركيبات الكهربية والسباكة والخياطة ) شهادات إتمام التدريب المعتمدة من قبل وزارة القوى العاملة وبرنامج الأغذية العالمي وشركة قدرة للتنمية والحلول التكنولوجية للتعليم وذلك بعد انتهاء البرنامج التدريبي المنعقد في العام التدريبي السابق والذي تم خلاله تدريب عدد 90 متدربا ومتدربة .

وأوضح أحمد جابر مدير مديرية القوى العاملة بقنا ، في تقريره، أنه قام بتسليم الشهادات للخريجين ، بحضور محمد علي محمود وكيل المديرية ،و المهندس عبد الحميد غزالي عثمان مدير مركز التدريب المهني بقفط ، وذلك تحت رعاية وزير القوى العاملة حسن شحاته وفي اطار تعاون وزارة القوى العاملة مع برنامج الأغذية العالمي WFP في مجال التدريب المهني للمساهمة في تنفيذ ( المشروع الوطني للنهوض بمهارات الشباب "مهارتك أساس مهنتك") .